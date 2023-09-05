Где именно в Румынии упал российский ударный "Шахед": OSINT-аналитики показали на карте

В Бухаресте всячески стараются не акцентировать внимание на том факте, что на территории Румынии упал российский ударный беспилотник. В то же время журналистам-расследователям удалось узнать, в каком месте приземлился дрон.

В ночь на 4 сентября оккупанты выпустили по Украине и, в частности, районе измаильского порта на Дунае дроны-камикадзе типа "Шахед". Собственно, это вблизи румынской границы. И, как ни странно, один из БПЛА упал на территории, которую контролирует Бухарест.

Смотрите также У Украины есть фотодоказательства, что на территории Румынии ночью упали "Шахеды", – Кулеба

Дрон России упал в Румынии

Итак, OSINT-аналитики установили, что детонация российского беспилотника произошла в районе по координатам 45.328864, 28.803601 на сельскохозяйственном поле.

Где в Румынии упал российский "Шахед": смотрите на карте от Google maps

Отметим, что всего менее чем в 1,5 километра от места падения беспилотника расположена румынская деревня Плауру.



Фотография, с помощью которой расследователи определили, где упал дрон / Взято из соцсети X

Больше о событии

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил о детонации российского беспилотника на территории Румынии. По его словам, он получил информацию от пограничников.

Позже в Минобороны Румынии заверили, что Россия якобы не создавала прямых военных угроз национальной безопасности или территориальным водам Румынии.

В ответ на это глава МИД Дмитрий Кулеба констатировал, что у Киева есть неопровержимые доказательства падения "Шахеда" на территории Румынии. По его словам, иногда партнеры пытаются своеобразно интерпретировать определенные события, надеясь, что это поможет им оставаться в стороне.

Кроме того, вспомним, что в начале августа появлялось сообщение о нарушении русским ударным дроном воздушного пространства Румынии. В то же время в оборонном ведомстве в Бухаресте взялись это опровергать.