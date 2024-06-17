Неожиданная "эскалация" со стороны Байдена: что происходит в США накануне выборов

Уже в этом ноябре в Соединенных Штатах Америки состоятся 60-е президентские выборы. Джо Байден и Дональд Трамп снова главные конкуренты в предвыборной гонке.

Чтобы укрепить свои позиции, Байден решил вызвать Трампа на дебаты, хотя предварительно отказался от них. Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в разговоре с 24 Каналом отметил, что ожидания от дебатов являются заниженными.

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Дебаты – главная тема

Политические гонки в США продолжаются. Ситуация напрягается, что ближе становятся важные события перед президентскими выборами.

Складывается впечатление, что сейчас идет переваривание всех новостей, пока люди сидят на пляжах и наслаждаются летом. Сейчас больше всего обсуждают дебаты, которые уже приближаются. Это было большой неожиданностью, фактически эскалация со стороны Байдена. Потому что и Трамп, и Байден как будто говорили о том, что дебатов не будет, а оказалось, что будет даже два тура,

– отметил Юрий Рашкин.

Довольно неожиданным стала и дата проведения первых дебатов – 27 июня. Обычно летом дебаты не проводились, тем более перед Днем независимости США. 27 июня дебаты будут проходить на канале CNN, а 10 сентября – на NBC.

На днях кандидаты также согласовали правила проведения дебатов. Так, известно, что во время выступления микрофон будет включен только у того кандидата, который выступает в этот момент. Им запрещено брать сцену реквизит или предварительно написанные заметки – выдадут только ручку, блокнот и бутылку воды. К тому же в зале не будет зрителей. Продолжительность дебатов – 90 минут с двумя рекламными паузами.

Трамп еще требовал, чтобы Байден прошел проверку на наркотики после. Республиканцы постоянно верят в свои же байки, это просто поражает. В общем ожидания от дебатов занижены, посмотрим, как все будет выглядеть,

– отметил политический деятель из США.

К этому времени, добавил Рашкин, американцы пытаются вжиться с мыслью, что Дональд Трамп теперь преступник,

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