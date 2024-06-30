Трамп врет сквозь зубы ради собственной выгоды, – Обама вступился за Байдена после дебатов
Источник:Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама высказался относительно дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Обама стал на защиту нынешнего лидера страны.
В частности, 44-й глава Соединенных Штатов отметил, что эти первые президентские дебаты не повлияли на его мнение относительно выборов 2024 года. Об этом Барак Обама написал в соцсети Х, ранее известной как твитер, передает 24 Канал.
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Обама встал на защиту Байдена после дебатов
Бывший президент США отметил, что плохие вечера дебатов случаются. Экс-лидер страны отметил, что знает это по собственному опыту.
Но эти выборы – это выбор между тем, кто всю жизнь боролся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе. Между тем, кто говорит правду, кто отличит добро от зла и откровенно донесет это американскому народу – и тем, кто врет сквозь зубы ради собственной выгоды,
– написал Обама.
По словам 44-го президента США ночь дебатов этого не изменила, и именно поэтому так много поставлено на карту в ноябре 2024 года, когда непосредственно состоятся выборы президента Соединенных Штатов.
Политики Европы были шокированы выступлением Байдена на дебатах
- Журналисты The Guardian отметили, что европейские политики остались шокированными неудачным выступлением Байдена на дебатах с Трампом. Некоторые из них уже начали говорить, что надо активизироваться и готовиться ко второму переизбранию Дональда Трампа президентом США.
- Кроме того, европейские политики призвали демократов пересмотреть кандидатуру Байдена на выборах. А бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци выразил сомнение относительно шансов президента Джо Байдена победить на предстоящих выборах.
- Также политики писали, что американскую демократию "убивает геронтократия на наших глазах". То есть система управления, в которой доминируют лица, значительно старше основного населения трудоспособного возраста.