Без Трампа, но с Рамасвами: что республиканцы говорили об Украине на дебатах

Вивек Рамасвами многого наговорил об Украине на первых республиканских дебатах. О том, кто он и почему нам не стоит его бояться – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Прозвучало ли на дебатах что-то новое об Украине

На прошлой неделе состоялись первые дебаты в рамках праймериз республиканской партии США. Однако больше всего внимания публики привлекало не само событие, а интрига с решением Дональда Трампа: захочет или не захочет бывший президент выходить на сцену вместе с другими кандидатами?

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В итоге он решил проигнорировать мероприятие, ведь вполне может себе это позволить. В настоящее время Трамп в среднем имеет более 50% поддержки республиканских избирателей, опережая второго в рейтинге Рона Десантиса на около 40%. 45-й президент решил не идти на риск прямого столкновения с другими претендентами, а вышел в эфир параллельно с дебатами в программе Такера Карлсона.

Впрочем, первые дебаты нового избирательного цикла все равно привлекли значительное внимание американской аудитории. В них приняли участие восемь кандидатов, для которых это событие было чрезвычайно важным, ведь впервые получили шанс показать себя перед действительно широкой публикой.

В общем, претенденты не сказали чего-то такого, о чем мы не знали раньше, в том числе по вопросу поддержки Украины.

Бывший вице-президент Майк Пенс и губернатор Южной Каролины Никки Хейли критиковали Джо Байдена за недостаточную помощь Киеву и сознательное затягивание войны. Рон Десантис традиционно пытался сесть сразу на два стула, надеясь перетащить на свою сторону поклонников Трампа: губернатор Флориды якобы и поддерживает Украину, но хочет, чтобы это "бремя" в первую очередь ложилось на плечи стран Европы.

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Возмутительные слова Рамасвами и ответы его оппонентов

Однако с самой плохой для нас стороны отличался Вивек Рамасвами – 38-летний предприниматель индийского происхождения, ставший миллиардером в области биофармакологии. Он был одним из первых, кто выдвинул свою кандидатуру на республиканские праймериз, и начал строить свою кампанию в эксцентрическом стиле, напоминающем подход Дональда Трампа.

В отсутствие бывшего президента именно Рамасвами стал тем, кто пытался превратить дебаты в шоу имени самого себя. Он перебивал других ораторов, размахивал руками, выходил за пределы позволенного времени и выражал странные программные позиции.

Настоящим шоком для других участников стали его слова о Тайване. Мол, США должны защищать остров от китайского вторжения только до 2028 года, ведь к тому времени американцы смогут обеспечить собственное производство полупроводников. Это заявление не только не соответствует долгосрочной стратегии США по противостоянию экспансии КНР, но и просто противоречит здравому смыслу.

По-настоящему неприятными были заявления Рамасвами об Украине. Сначала он раскритиковал своих оппонентов Майка Пенса и Криса Кристи за то, что они ездили в Киев и встречались с Владимиром Зеленским, сравнив их поездки с "паломничеством к Папе Римскому". Затем он прямо заявил, что США должны прекратить помогать Украине и разрешить России закрепить контроль над ныне оккупированными территориями.

Аргументация такого шага не выдерживает никакой критики: "Мы толкаем Россию в руки Китая", – сказал Рамасвами, предлагая обменять часть территории Украины на обещание Москвы прекратить отношения с Пекином.

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К счастью, Вивек сразу подвергся основательной критике со стороны других кандидатов.

"У вас нет никакого опыта во внешней политике, и это бросается в глаза", – сказала Никки Хейли, которую мы хорошо помним по ее выступлениям в Совбезе ООН.

Майк Пенс подчеркнул, что сейчас украинцы ведут войну американским оружием для того, чтобы американцы не должны были воевать сами, если Россия после Украины пойдет войной на страны НАТО.

Крис Кристи напомнил о моральной ответственности США, вспомнив о более чем 20 тысячах похищенных россиянами украинских детей.

Никто не проголосует за фальшивку, если будет оригинал

Пример Рамасвами показывает, что часть республиканских избирателей благосклонно относится к идеям изоляционизма и не хочет, чтобы США тратили деньги на войны за границей. Однако, как мы видим из опросов, таких избирателей меньше, чем тех, кто понимает необходимость поддержки Украины. Важно, что на каждого Рамасвами находится несколько Пенсов, Хейли и Кристи, которые готовы аргументированно возразить.

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Что касается самого Вивека, сомнений быть не может: у него есть минимум шансов стать кандидатом от республиканцев. Пусть ему удалось подняться в рейтинге до 8 – 10%, его самый большой минус – это игра на электоральном поле Трампа. Пока бывший президент участвует в погоне, Рамасвами будет только его тенью, плохой копией. В конце концов избиратели отдадут голоса за оригинал.

Настоящая борьба развернется между Трампом и кем-то из тех, кто ему себя противопоставляет: Роном Десантисом (хотя он пока делает это очень робко), Майком Пенсом или Никки Хейли. Первые голоса праймериз будут отданы 15 января 2024 года в штате Айова – к тому времени многое может измениться.