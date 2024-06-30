Главное – победить Трампа: заменят ли Байдена на выборах после неудачных дебатов

В США 28 июня состоялись первые дебаты между действующим президентом Джозефом Байденом и экс-президентом Дональдом Трампом. Байден признал, что это был его "не лучший вечер", однако не отказался от участия в выборах.

Общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин сказал 24 каналу, что дебаты прошли плохо для действующего президента и никто этого не отрицает. Однако они также оказались неудачными и для Трампа.

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Байден выполнил главную задачу

Однако к высказываниям экс-президента все привыкли и ожидали от него именно такого поведения.

Выступление Байдена, по словам Рашкина, разочаровало демократов, они были в панике, а республиканцы радовались, ведь считают, что теперь у них "все будет хорошо".

Однако их проблема в том, что Трамп не набрал голосов от демократов, ведь показал истинное лицо откровенного лгуна. В этом смысле задача Байдена была выполнена стопроцентно, ведь он показал людям, что каким ужасным является Трамп,

– объяснил он.

В то же время нужно было еще показать альтернативу Трампу – человека, на которого можно положиться. Однако у демократов сейчас ощущение, что такого человека не существует.

Им нужно просчитать последствия возможного снятия Байдена с избирательной гонки и замену его кем-то. Однако любые действия демократов в этом направлении лишь усилят позицию республиканцев.

Какие шансы у Мишель Обамы

"На самом деле есть квалифицированные кандидаты-демократы, которые могли бы баллотироваться в президенты, если бы Байден год назад отказался участвовать в выборах", – отметил политический деятель.

Но разговоры относительно Мишель Обамы, которая может заменить Байдена на президентских выборах, он считает полным непониманием американской политики. Она никогда не была политиком, никуда не избиралась и нет гарантии, что ее куда-то выберут.

На сегодня есть 5 – 6 кандидатов от демократов, которые готовы заменить Байдена, если он скажет, что больше не может баллотироваться.

Однако он так не скажет – наоборот Байден заявил, что у него были плохие дебаты, он уже ведет себя не так, как раньше, однако продолжит выполнять свою работу, лучше, чем кто-либо,

– отметил депутат.

Поэтому кроме действующего президента никто не будет участвовать от Демократической партии. Байдена переизберут, даже если он не доживет до выборов. Вопрос, проживет ли он еще 4 года, абсолютно неважен. У него есть вице-президент, есть соответствующие институции и все в США будет нормально. Главное, по мнению Рашкина, победить Трампа.