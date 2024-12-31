У россиян есть продвижение возле 4 населенных пунктов, – Deep State
Россияне продолжают давить на позиции украинских защитников чуть ли не по всей линии фронта. К сожалению, кое-где у врага есть продвижение.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Свою карту аналитики обновили днем 31 декабря.
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Где зафиксировано продвижение оккупантов
По данным аналитиков, россияне продолжают продвигаться в Донецкой области. В частности, у оккупантов есть успехи у 4 населенных пунктов.
Враг продвинулся возле Славянки, Петропавловки, Соленого и Волкового,
– сообщили аналитики.
Россияне продвинулись возле Славянки: смотрите на карте
Оккупанты имели успех у Петропавловки: смотрите на карте
Зафиксировано продвижение россиян возле Соленого: смотрите на карте
Российские войска имели успех у Волкового: смотрите на карте
Напомним, что по информации от Генштаба, в течение прошлых суток, 30 декабря, произошло 168 боевых столкновений. Самой тяжелой остается ситуация на Покровском направлении, также враг прилагает усилия, что вытеснить украинских защитников из Курской области.