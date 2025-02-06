Оккупанты продвинулись на Новопавловском направлении: обновленная карта DeepState

Несмотря на то, что количество российских штурмов на фронте значительно снизилось, враг все еще продолжает давить, где это возможно. В частности у россиян есть незначительное продвижение на Новопавловском направлении.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики обновили свою карту в ночь на 6 февраля.

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Где россияне имели успех

По данным аналитиков, оккупационные войска смогли продвинуться на Новопавловском направлении в Донецкой области.

Так, в течение суток россияне имели незначительный успех в районе Константинополя в Донецкой области. Враг смог продвинуться в Андреевке и Дачном.

Какая ситуация в Андреевке: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись в Дачном: смотрите на карте

К слову, аналитики также заметили, что активность россиян на фронте значительно уменьшилась. Еще в декабре количество атак оккупантов достигало 292 в сутки, а за первые 4 суток февраля 2025 года – 381 наступательных действий в целом.

О замедлении темпов наступления России сообщал и Институт изучения войны. В январе 2025 года российская армия потеряла более 48 тысяч военных, что сделало его вторым по уровню потерь для России с начала полномасштабного вторжения.