Повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики оновили свою карту у ніч на 6 лютого.
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Де росіяни мали успіх
За даними аналітиків, окупаційні війська змогли просунутися на Новопавлівському напрямку в Донецькій області.
Так, впродовж доби росіяни мали незначний успіх в районі Костянтинополя на Донеччині. Ворог зміг просунутися в Андріївці та Дачному.
Яка ситуація в Андріївці: дивіться на карті
Окупанти просунулися в Дачному: дивіться на карті
До слова, аналітики також зауважили, що активність росіян на фронті значно зменшилася. Ще в грудні кількість атак окупантів досягала 292 на добу, а за перші 4 доби лютого 2025 року – 381 наступальних дій загалом.
Про уповільнення темпів наступу Росії повідомляв і Інститут вивчення війни. У січні 2025 року російська армія втратила понад 48 тисяч військових, що зробило його другим за рівнем втрат для Росії від початку повномасштабного вторгнення.