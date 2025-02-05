Для порівняння, на піку в грудні 2024 року їхня кількість досягала 292 на добу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Якою була активність окупантів

За даними аналітиків DeepState, упродовж останніх 7 діб росіяни зменшують інтенсивність своїх атак. Тож у розрізі останніх місяців ситуація наступна:

за листопад 2024 року – 5205 атак (середньодобова кількість – 173,5);

за грудень 2024 року – 6247 атак (середньодобово – 201,5);

за січень 2025 року – 5087 атак (середньодобово – 164);

за перші 4 дні лютого 2025 року – 381 атака (середньодобово – 95).

Кількість російських атак за добу у 2025 році / графік DeepState

До слова, про зниження темпів наступу на Україну писали також в Інституті вивчення війни. У січні 2025 року противник втратив понад 48 тисяч солдатів, що робить січень другим за величиною втрат Росії місяцем з моменту повномасштабного вторгнення.

А зниження площі захопленої території на 100 квадратних кілометрів порівняно з груднем 2024 року вказує на високий рівень втрат при менших територіальних завоюваннях.