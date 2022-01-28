"Деескалация возможна уже завтра": СМИ пишут, что в НАТО уверены в ненападении России на Украину

28 января 2022 , 14:42
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Источник:

Euractiv

В НАТО убеждены, что Россия все же не отважится начать полномасштабную войну с Украиной. В то же время отмечают, что деэскалация возможна уже завтра.

Об этом изданию Euractiv на условиях анонимности сообщил высокопоставленный источник в Североатлантическом альянсе, представляющий одну из стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

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Чтобы ворваться в такую ​​большую страну с такими Вооруженными силами, как Украина, России, нужны военные возможности, отличные от тех, которые сейчас развернуты вблизи границ.
– сказал собеседник.

По словам чиновника, в сегодняшней ситуации "существуют варианты снижения напряжения уже с завтрашнего дня".

Россия стягивает войска к границам Украины

Стягивание российских войск к границам с Украиной продолжается с октября 2021 года.

  • С этого времени иностранные и украинские разведчики сообщают об угрозе вторжения.
  • В ГУР МОУ впоследствии предупредили, что страна-агрессор может начать нападение в январе – феврале.
Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Украина готова противостоять России: коротко

  • Глава Министерства обороны Алексей Резников призвал граждан нашего государства не собирать никаких "тревожных чемоданчиков". Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Он подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор врагу.
  • Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

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Автор: Олег Васьків