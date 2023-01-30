Уже меньше запусков: в Воздушных силах предполагают, что у оккупантов начался дефицит "Шахидов"

Страна-террористка уже не первый месяц использует для убийств украинцев иранские дроны-камикадзе. Особенно большое количество в небе Украины можно было заметить после начала массированных обстрелов осенью.

Однако с течением времени можно заметить, что количество "мопедов", которые запускает Россия, каждый раз становится меньше. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Количество дронов каждый раз уменьшается

По словам спикера, осенью "Шахиды" для террора запускали чуть ли не каждую ночь. Сейчас же частота их использования существенно снизилась. Так, Россия запустила:

в новогоднюю ночь 45 дронов,

в ночь на 2 января – 39,

в ночь на 26 января – 24.

Дефицит вооружения

В Воздушных силах предположили, что подобная тенденция, вероятно, связана и с дефицитом в России иранских дронов-камикадзе.

Также стоит отметить, что Украина с начала массированных обстрелов научилась эффективно уничтожать эти "мопеды", а также получает новое вооружение от западных партнеров, которое помогает в этом. Так, например, во время массированной атаки 26 января удалось уничтожить все дроны, запущенные страной-агрессоркой.

Атака дронами-камикадзе 26 января: коротко