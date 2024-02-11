Даже некоторые САУ уводим в тыл: как при дефиците снарядов работает артиллерия

В последнее время все чаще звучат заявления о критической нехватке боеприпасов у украинских подразделений на передовой. Даже из-за задержек с помощью уже скоро армия сможет столкнуться с отсутствием припасов.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Украине есть ресурсы на то, чтобы еще 2 месяца вести войну со страной-агрессором. Ветеран и военный аналитик Евгений Дикий объяснил в эфире 24 Канала, если снаряды действительно закончатся – это очень неприятный сценарий для Украины, к которому уже сейчас нужно готовиться.

Не пропустите "Минус" 930 оккупантов и почти 80 единиц техники: колоссальные потери врага на 11 февраля

Как военные воюют при дефиците снарядов

Дикий рассказал, что Дональд Трамп, который является большим другом Владимира Путина, сумел сделать подарок, на который россияне даже не могли надеяться. Оккупанты мечтали, что когда Трамп станет президентом США, с 2025 года Украине перестанут поставлять снаряды. Однако политик смог остановить помощь за год до того, как прийти к власти. Никто не был к этому готов.

"По меньшей мере 2 месяца чрезвычайно острый снарядный дефицит на фронте. Как он выглядит? Мы теперь не определяем координаты цели для артиллерии, как это было буквально еще недавно. Тогда надо было определить цель, подать ее координаты арте и дальше ждать – убежит цель или не убежит. Теперь собирается информация по многим целям и приходится каждый раз принимать очень болезненное решение: на эту цель мы еще можем позволить потратить снаряды, а эта пусть дальше поездит, по нам постреляет", – объяснил ветеран.

Уже даже некоторые из поставленных самоходных артиллерийских установок украинские военные отводят в тыл, потому что нет смысла держать их у линии фронта, где они являются мишенью для российских "Ланцетов". Сейчас арта за день может сделать 2 – 3 выстрела, поэтому бессмысленно рисковать оружием.

Около 2 тысячи снарядов на линию фронта протяженностью в 1,5 тысячи километров – чрезвычайно мало. Дефицит касается именно тяжелых калибров: 120, 152 и 155 мин. Чтобы Силы обороны могли эффективно воевать, нужно выстреливать от 6 – 8 тысяч снарядов в сутки.

Как в Украине работает ВПК

Украинский ВПК делает все возможное, чтобы производить как можно больше оружия. Нельзя сказать, что кто-то не дорабатывает или государство что-то не досмотрело. Хотя действительно не досмотрело, но раньше – предыдущих 30 лет. Только сейчас началось вложение денег в восстановление военно-промышленного комплекса, куда "вливаются" как и государственные, так и частные средства.

Многие думают, что достаточно просто профинансировать. Не дают денег – нет снарядов, дали деньги – есть снаряды. К сожалению, все значительно хуже. С момента, как ты начинаешь вкладывать деньги, отсчитывается срок не в месяцах, а в годах. Для того чтобы наладить всю цепочку поставок, найти дефицитные и собственно сырьевые ресурсы.

Острым дефицитом является обычный порох. Казалось, что он известен человечеству веками, а его просто последние десятилетия не производили в достаточном количестве. Никто не считал, что его столько потребуется,

– отметил Евгений Дикий.

В Европе сейчас также увеличивают мощности производства различного вооружения. К примеру, Франция ранее производила 7 тысяч снарядов в год. Сейчас страна увеличила мощности и ежемесячно планирует поставлять Украине около 3 тысяч боеприпасов – это втрое больше, чем было в 2023 году.

Какое оружие производит Украина