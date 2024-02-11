Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Україні є ресурси на те, аби ще 2 місяці вести війну з країною-агресоркою. Ветеран та військовий аналітик Євген Дикий пояснив в етері 24 Каналу, якщо снаряди дійсно закінчаться – це дуже неприємний сценарій для України, до якого вже зараз потрібно готуватися.

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Як військові воюють при дефіциті снарядів

Дикий розповів, що Дональд Трамп, який є великим другом Владіміра Путіна, зумів зробити подарунок, на який росіяни навіть не могли сподіватися. Окупанти мріяли, що коли Трамп стане президентом США, з 2025 року Україні перестануть постачати снаряди. Проте політик спромігся зупинити допомогу за рік до того, як прийти до влади. Ніхто не був до цього готовий.

"Щонайменше 2 місяць надзвичайно гострий снарядний дефіцит на фронті. Як він виглядає? Ми тепер не визначаємо координати цілі для артилерії, як це було буквально ще нещодавно. Тоді треба було визначити ціль, подати її координати арті й далі чекати – втече ціль чи не втече. Тепер збирається інформація по багатьох цілях і доводиться кожного разу ухвалювати дуже болісне рішення: на цю ціль ми ще можемо дозволити витратити снаряди, а оця хай далі поїздить, по нас постріляє", – пояснив ветеран.

Вже навіть деякі із поставлених самохідних артилерійських установок українські військові відводять в тил, бо нема користі тримати їх біля лінії фронту, де вони є мішенню для російських "Ланцетів". Зараз арта за день може зробити 2 – 3 постріли, тому безсенсовно ризикувати зброєю.

Нині 2 тисячі снарядів на лінію фронту протяжністю в 1,5 тисячі кілометрів – надзвичайно мало. Дефіцит стосується саме важких калібрів: 120, 152 та 155 мін. Щоб Сили оборони могли ефективно воювати, потрібно вистрілювати від 6 – 8 тисяч снарядів на добу.

Як в Україні працює ВПК

Український ВПК робить все можливе, аби виробляти якомога більше зброї. Не можна сказати, що хтось не допрацьовує чи держава щось не догледіла. Хоча справді не догледіла, але раніше – попередніх 30 років. Лише зараз почалося вкладання грошей у поновлення військово-промислового комплексу, куди "вливаються" як і державні, так і приватні кошти.

Чимало людей думають, що достатньо просто профінансувати. Не дають грошей – нема снарядів, дали гроші – є снаряди. На жаль, все значно гірше. З моменту, як ти починаєш вкладати гроші, відраховується термін не в місяцях, а в роках. Для того, щоб налагодити весь ланцюжок постачання, знайти дефіцитні та власне сировинні ресурси.

Гострим дефіцитом є звичайний порох. Здавалося, що він відомий людству століттями, а його просто останні десятиріччя не виробляли в достатній кількості. Ніхто не вважав, що його стільки буде потрібно,

– наголосив Євген Дикий.

У Європі зараз також збільшують потужності виробництва різного озброєння. Приміром, Франція раніше виробляла 7 тисяч снарядів на рік. Зараз країна збільшила потужності та щомісячно планує постачати України близько 3 тисяч боєприпасів – це втричі більше, ніж було у 2023 році.

Яку зброю виробляє Україна