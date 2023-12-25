Дефицит снарядов: в ВСУ рассказали, как выкручиваются из непростой ситуации

Украинские военные на фронте испытывают дефицит отдельных видов снарядов, из-за чего ослабляется возможность наносить удары по оккупантам. В то же время украинские военные ищут альтернативные способы ведения борьбы против оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. Он отметил, что украинские военные используют другие типы и виды оружия, которое сейчас доступно, передает 24 Канал.

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Штупун сказал, как ведут бои ВСУ в условиях дефицита снарядов

Александр Штупун отметил, что наши военные для противодействия оккупантам ужесточили использование FPV-дронов и дронов со сбросами, которые могут переносить на себе минометные мины.

В то же время, он отметил, что украинским военным не хватает снарядов именно советского образца, поскольку большинство артиллерии у нашего государства именно с тех пор.

Но сейчас работает артиллерия 155 миллиметров, то есть натовского образца,

– сказал Штупун.

Он подчеркнул, что артиллерия со 155 миллиметровым калибром намного более точна и позволяет выполнять те задачи, которые перед нашими военными стоят.

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