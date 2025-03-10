Такого еще не было: у России возникла очень затруднительная ситуация с военной техникой и не только

Российская армия наконец почувствовала серьезную нехватку техники и живой силы. Через оккупированные территории еженедельно перебрасывается лишь несколько единиц техники, а военные лагеря заполнены лишь на треть.

Интересно, что враг начал массово вывозить из Крыма боеприпасы для реактивной артиллерии. Как рассказал 24 Каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, такого раньше не наблюдалось.

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Как уменьшилось использование техники врагом

Россияне испытывают значительный недостаток военной техники, из-за чего ее использование на фронте существенно уменьшилось. Сейчас через Мариуполь проезжает в среднем только 10 единиц техники в неделю, из которых 4 – танки. Для сравнения, год назад двигались колонны до 20 единиц техники одновременно. Это не означает, что оккупанты не хотят ее использовать или что уменьшилось давление на фронте. Как пояснил Андрющенко, техника просто отсутствует.

Мы достигли того момента, когда у россиян заканчивается все – техника и живая сила,

– отметил он.

Эта ситуация могла бы существенно изменить соотношение сил на поле боя, однако "вовремя" вмешался президент США Дональд Трамп, прекратив предоставление Украине жизненно необходимой помощи. Если бы нынешняя администрация занимала ту же позицию, что и команда Джо Байдена, украинские войска уже осенью могли бы начать сильнее давить на врага и освобождать захваченные территории.

"Не зря они на линии фронта скачут на лошадях – больше не на чем. Ситуация ухудшается с каждым днем", – подчеркнул Петр Андрющенко.

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О дефиците живой силы

Почти три недели Мариупольско-Бердянская агломерация заполнена лишь на треть, что свидетельствует о серьезных проблемах с пополнением личного состава. По словам руководителя Центра изучения оккупации, Кремль будет вынужден или объявить полноценную мобилизацию, или столкнется с катастрофическим дефицитом воинов.

Наши шансы не только устоять, но и начать обратные операции по возвращению территорий, значительно возрастают,

– отметил Андрющенко.

Что необычного произошло на ВОТ

На этой неделе была зафиксирована значительная переброска боекомплектов для реактивной артиллерии из оккупированного Крыма. Как отметил Петр Андрющенко, это "странные чудеса". По его словам, такого еще не было. Пока неизвестно, что именно это означает, но это, без сомнения, не лучшие новости для россиян.