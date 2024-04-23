Уже несколько дней дефицит: Шмыгаль высказался о тяжелой ситуации в энергосистеме

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине уже несколько дней фиксируют дефицит мощности в энергосистеме. Он призвал украинцев более экономно потреблять электроэнергию.

Ранее в ДТЭК предупредили, что летом возможны отключения света в связи с ростом нагрузки в сети. Это произойдет в случае, если не будет восстановлена тепловая генерация, повысится потребление электроэнергии из-за жары, а также в случае нехватки объема электроэнергии, которую Украина получает из Европы и отсутствия возможности транспортировать свет.

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Ситуация со светом

Денис Шмыгаль сообщил, что уже несколько дней Украина вынуждена покрывать дефицит в энергосистеме с помощью европейских партнеров.

Энергетики делают все возможное, чтобы удерживать ситуацию и быстро осуществлять ремонты. Как и в начале полномасштабной войны, должны сплотиться, чтобы быть устойчивыми,

– сообщил он.

Премьер-министр призвал украинцев более экономно использовать свет, особенно в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок. В то же время Шмыгаль обратился и к бизнесу с просьбой максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания.

Что известно об отключении