Дефицит в течение всех суток: как будут отключать свет 7 июня

В энергосистеме Украины до сих пор сохраняется дефицит. Вследствие этого, к сожалению, не обойтись без применения лимитов на потребление электроэнергии.

На жаль, регулярні російські атаки спричинили великий дефіцит електроенергії в енергосистемі нашої держави. Тому в Україні вкотре вимушено застосовують обмеження щодо його використання.

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Какими будут отключения света 7 июня

Как сообщили в Укрэнерго, завтра, 7 июня, на протяжении всех суток на территории нашего государства прогнозируется значительный дефицит в энергосистеме. Поэтому вынуждены будут введены лимиты на использование электроэнергии.

Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00,

– говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что при превышении установленных лимитов потребления придется применять графики аварийных отключений.