Сложился как домино: в Киеве расследуют падение моста на Шулявке

В Киеве 30 сентября обрушился Дегтяровский мост. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при ремонте путепровода.

Инцидент случился на Шулявке, где во время монтажных работ обрушились конструкции Дегтяровского моста.

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Новые детали

В прокуратуре рассказали, что около 16:20 при установке седьмой балки она потеряла равновесие, сломалась посередине и упала на соседнюю конструкцию, которая в свою очередь повлекла за собой падение следующих.

Началась цепная реакция, повлекшая повреждение ранее установленных мостовых балок и их падение на проезжую часть,

– отметили следователи.

К счастью, никто не пострадал.

В настоящее время идет расследование. Строителей уже опросили, также показания взяли у заказчика работ и назначили экспертизы.

"Росдорстрой" фигурирует в рамках еще одного уголовного производства

Реконструкцией моста занимается организация "Росдорстрой" по заказу "Киевавтодора".

В отношении "Ростдостроя" продолжается уголовное производство по факту завладения бюджетными средствами в течение 2021-2023 годов. Должностных лиц организации проверяют на причастность к завышению стоимости изделий, проведению некачественных работ и поставке некачественных материалов.

В Киеве обрушился мост: что известно