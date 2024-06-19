Агенты "Атеш" обнаружили место, где готовят на войну контрактников из африканских стран. Кроме этого, там проходят и обучение российские солдаты.

Партизаны "Атеш" исследовали окружающую инфраструктуру. Это касается и тех мест, где развлекаются российские военные.

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Наемники из Африки в России

В Санкт-Петербурге партизаны "Атеш" обнаружили центр подготовки, в котором обучают контрактников из африканских стран. Также там обучается 101 состав бронетанкового имущества в/ч 68076.

За 2,5 года войны, армия России уничтожила сотни тысяч своих граждан и теперь вынуждена пытается затыкать дыры наемниками из других стран,

– указали в "Атеш".

Агенты отметили, что подробно изучили распорядок дня в этом месте, а также проследили за большинством фаст-фудов, где проводят свой досуг военные.

Центр, где обучают контрактников из Африки / "Атеш"

Напомним, что недавно партизаны "Атеш" указали, что в их рядах действуют, в том числе, и российские военные. Они осуществляют диверсии, выводят из строя технику в воинских частях, передают информацию о месте расположения своих подразделений на оккупированных территориях Украины. Также передают внутренняя информация о состоянии дел в российских частях, и множество важной документации,