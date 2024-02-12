Ценная информация уже у ВСУ: агенты "Атеш" наведались на аэродром в Ейске
Источник:"Атеш"
Агенты "Атеш" проникли на аэродром в Ейске, что в Краснодарском крае. Им удалось выведать ценную для Вооруженных Сил информацию.
Партизаны продолжают свою деятельность не только на оккупированных территориях, но и в тылу врага. Все собранные данные безусловно понадобятся ВСУ и приблизят победу Украины.
Смотрите также В Донецке партизаны подняли украинский флаг: в сети распространяют фото
Детали операции в Ейске
Агенты партизанского движения "Атеш" выполнили комплекс действий в Ейске. В частности, они провели разведку аэродрома, что там размещен. Он является одним из стратегически важных объектов, поскольку используется оккупантами для атак по территории Украины.
Узнали точное количество воздушных судов и размещение складов с ракетным вооружением. Всю информацию передали Силам обороны Украины. Также распространили по городу соответствующие листовки с посланием для летчиков, которые осуществляют полеты на этих судах,
– отметили партизаны.
В "Атеш" добавили, что они расширяют свою деятельность и призывают российских летчиков к сотрудничеству – ведь только совместными усилиями можно остановить войну.
Фотоотчет с разведки в российском Ейске / "Атеш"
Деятельность партизан
- Партизанское движение "Атеш" зафиксировало российские суда, которые пускали ракеты на Украину 7 февраля. Эти корабли сейчас находятся в порту Новороссийск страны-агрессора. Партизаны заверили, что ответ за удар будет – и они примут в нем участие.
- Партизанам удалось найти место размещения техники оккупантов в Евпатории. Также они стали свидетелями того, как во время выгрузки техники оккупантов был поврежден российский танк – россияне просто его перевернули.
- Агенты движения "Атеш" совершили диверсию на российской железной дороге в районе поселка Первомайск Тамбовской области. Они нанесли удар по железнодорожному транспорту, которым оккупанты перевозят ракеты для нападения на Украину.