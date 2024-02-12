Ценная информация уже у ВСУ: агенты "Атеш" наведались на аэродром в Ейске

Агенты "Атеш" проникли на аэродром в Ейске, что в Краснодарском крае. Им удалось выведать ценную для Вооруженных Сил информацию.

Партизаны продолжают свою деятельность не только на оккупированных территориях, но и в тылу врага. Все собранные данные безусловно понадобятся ВСУ и приблизят победу Украины.

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Детали операции в Ейске

Агенты партизанского движения "Атеш" выполнили комплекс действий в Ейске. В частности, они провели разведку аэродрома, что там размещен. Он является одним из стратегически важных объектов, поскольку используется оккупантами для атак по территории Украины.

Узнали точное количество воздушных судов и размещение складов с ракетным вооружением. Всю информацию передали Силам обороны Украины. Также распространили по городу соответствующие листовки с посланием для летчиков, которые осуществляют полеты на этих судах,

– отметили партизаны.

В "Атеш" добавили, что они расширяют свою деятельность и призывают российских летчиков к сотрудничеству – ведь только совместными усилиями можно остановить войну.

Фотоотчет с разведки в российском Ейске / "Атеш"

Деятельность партизан