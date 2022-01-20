Деэскалация и гарантии мира, – Зеленский о том, чего ожидает от переговоров с Россией
Источник:24 канал
Владимир Зеленский заявил, чего ожидает от переговоров с Россией. Президент Украины пояснил, что ожидает деэскалации и гарантии мира.
Своими надеждами глава государства поделился в обращении для участников конференции по вопросам реформ в Украине. Она 20 января проходит в городе Лугано в Швейцарии.
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Безопасность Европы невозможна без суверенитета Украины
Владимир Зеленский заявил, что всеобъемлющая безопасность Европы невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Я ожидаю, что результатом наших совместных усилий, наших переговоров с Россией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирования руководством России достижения мира на Донбассе,
– заявил Зеленский.
Президент вспомнил, что Украина создала рынок земли, разблокировала судебную реформу и перечислил другие достижения.
Политик пояснил, что конференция должна стать площадкой для широкой дискуссии с участием наших партнеров и бизнеса относительно того, как можно укрепить устойчивость Украины и ускорить трансформацию.
"Я очень рассчитываю, что швейцарский бизнес активно подключится к реализации проектов, которые воплощаются в нашей стране", – заверил президент.
Последние новости о переговорах с Россией из-за эскалации
- США, ЕС и ОБСЕ проводили переговоры с Кремлем в начале января. Однако 19 января Министерство обороны Украины сообщило, что Кремль почти завершил стягивать войска к границам нашего государства. Известно, что сейчас у границ Украины уже находится более 127 тысяч военных.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Путин сам не знает, решится ли на шаги, которыми всех пугает.
- 19 января Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал главу Кремля выбрать "мирный путь" и избежать эскалации конфликта с Украиной.
- 19 января Реджеп Эрдоган в очередной раз подчеркнул готовность принять участие в урегулировании ситуации на Донбассе. Он даже пригласил Владимира Зеленского и Владимира Путина провести встречу в Турции.
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