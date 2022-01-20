Деэскалация и гарантии мира, – Зеленский о том, чего ожидает от переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил, чего ожидает от переговоров с Россией. Президент Украины пояснил, что ожидает деэскалации и гарантии мира.

Своими надеждами глава государства поделился в обращении для участников конференции по вопросам реформ в Украине. Она 20 января проходит в городе Лугано в Швейцарии.

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Безопасность Европы невозможна без суверенитета Украины

Владимир Зеленский заявил, что всеобъемлющая безопасность Европы невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Я ожидаю, что результатом наших совместных усилий, наших переговоров с Россией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирования руководством России достижения мира на Донбассе,

– заявил Зеленский.

Президент вспомнил, что Украина создала рынок земли, разблокировала судебную реформу и перечислил другие достижения.

Политик пояснил, что конференция должна стать площадкой для широкой дискуссии с участием наших партнеров и бизнеса относительно того, как можно укрепить устойчивость Украины и ускорить трансформацию.

"Я очень рассчитываю, что швейцарский бизнес активно подключится к реализации проектов, которые воплощаются в нашей стране", – заверил президент.

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