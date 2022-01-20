Відповідну заяву зробив Володимир Зеленський 19 січня. Зокрема він запевнив, що для безпеки Європи важлива територіальна цілісність України.

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Безпека Європи неможлива без суверенітету України

Володимир Зеленський заявив, що всеосяжна безпека Європи неможлива без відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Я очікую, що результатом наших спільних зусиль, наших перемовин з Росією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом Росії досягнення миру на Донбасі,

– заявив Зеленський.

Президент пригадав, що Україна створила ринок землі, розблокувала судову реформу та перерахував інші досягнення.

Політик пояснив, що конфереція має стати майданчиком для широкої дискуції за участі наших партнерів та бізнесу щодо того, як можна зміцнити стійкість України та прискорити трансформацію.