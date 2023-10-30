Дия и "Оберег": как будут связаны реестры и будут ли электронные повестки

В Украине уже запустили электронный реестр военнообязанных "Оберег". Минцифры и Минобороны продолжают работать над тем, чтобы и дальше оцифровывать и упрощать военный учет.

В контексте "смарт-мобилизации" вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров раз разъяснил, что вероятность поступления украинцам повестки через приложение "Дия". Он четко заверил, что этого не будет.

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Не будет повесток в "Дие". Пока я работаю министром, все, о чем мы говорим – мы потом придерживаемся наших слов. Поэтому могу сказать вам уверенно, что не будет повесток в "Дие",

– подчеркнул министр.

Федоров также рассказал о проекте Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов – "Оберег". Он заметил, что реестр вводился в эксплуатацию достаточно долго, наполнялся тоже долго. Он не появился во время полномасштабного вторжения, он был еще до этого.

"Оберег" – упрощает работу ТЦК

По словам Федорова, каждый военкомат владеет информацией о военнообязанных, но эту информацию хранит в папочках. Итак, задача его команды – это "оцифровать эти папочки, внести их в систему, для того чтобы эта информация была онлайн".

Чтобы, когда вы приходите в военкомат, она вся была в вашем деле и не нужно было искать эту информацию. Сразу в режиме реального времени понятно для Вооруженных сил Украины, а что вообще происходит с мобилизацией, а сколько военнообязанных, а где они учились,

– объяснил вице-премьер.

Он также добавил, что это важно для прогнозирования. И сейчас этот этап закончился. По словам Федорова, более 90% уже оцифровано именно этой информации.

Более того, есть закон, который регламентирует, когда нужно приходить в ТЦК

"Я уверен, что 90% мужчин нарушали это, потому что они просто об этом не знают", – говорит Федоров.

Поэтому благодаря запуску реестра "Оберег" можно будет избежать многих подобных действий. Не нужно будет каждый раз приходить в военкомат для того, чтобы известить его о том, что в вашей жизни что-то изменилось. А вот о вручении повесток через Дию – речь не идет.

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