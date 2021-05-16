Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Он выразил свою поддержку всем палестинцам и осудил действия Израиля, назвав их геноцидом.

Об этом Зариф заявил в воскресенье, 16 мая, на чрезвычайном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС). По его мнению, мир сталкивается с систематическими нарушениями прав человека, гуманитарного и международного права.

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Что заявил Зариф

Зариф заверил, что невинных мужчин, женщин и детей убивают самым смертоносным и сложным оружием. "Мы наблюдаем жестокие преступления, совершенные против наших братьев и сестер силовиками в оккупированной Палестине", – убежден он.

Этот преступный и геноцидный режим еще раз доказал, что дружеские жесты лишь усиливают его жестокость. Единственная цель лицемерных жестов Израиля – разделить мусульман и изолировать народ Палестины,

– сказал Зариф.

"Израиль понимает только язык сопротивления, и народ Палестины имеет полное право на защиту и вызов издевательствам этого расистского режима", – считает министр иностранных дел Ирана.

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Как прекратить конфликт между Палестиной и Израилем

По мнению политика, единственным способом прекращения конфликта является референдум среди всех жителей Палестины, в частности, беженцев. Он отметил, что этот конфликт – это не только арабская или исламская проблема, но и международная дилемма.

Преступления, совершенные против невинного палестинского народа на протяжении десятилетий, тяжело тянут совесть человечества. Поэтому международное сообщество обязано осудить израильский режим решительно и заставить его прекратить разрушение и осаду Сектора Газа,

– заявил он.

Также министр призвал срочно созвать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи в Организации Объединенных Наций.

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Зариф о реакции мирового сообщества

По словам Зарифа, стоит создать профессиональный международный надзорный орган для мониторинга и отчетности о преступлениях, якобы совершенных против палестинского народа.

Более того, отвратительный подход некоторых западных правительств приравнивать жертв и виновных, заставляет нас рассмотреть наши недостатки для решения проблемы общего дела. Мы должны принять резолюцию, которая признает, что Израиль – это режим апартеида,

– убежден Зариф.

"Преступные действия Израиля должны быть признаны геноцидом и преступлениями против человечества", – сказал он.

Обратите внимание! Свою поддержку Палестине выразила власть Китая. Страна пообещала палестинцам помочь урегулированию противостояния с Израилем.

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