"Действия Израиля – это геноцид": Иран выразил поддержку Палестине
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Он выразил свою поддержку всем палестинцам и осудил действия Израиля, назвав их геноцидом.
Источник:Islamik Republic News Agency
Об этом Зариф заявил в воскресенье, 16 мая, на чрезвычайном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС). По его мнению, мир сталкивается с систематическими нарушениями прав человека, гуманитарного и международного права.
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Что заявил Зариф
Зариф заверил, что невинных мужчин, женщин и детей убивают самым смертоносным и сложным оружием. "Мы наблюдаем жестокие преступления, совершенные против наших братьев и сестер силовиками в оккупированной Палестине", – убежден он.
Этот преступный и геноцидный режим еще раз доказал, что дружеские жесты лишь усиливают его жестокость. Единственная цель лицемерных жестов Израиля – разделить мусульман и изолировать народ Палестины,
– сказал Зариф.
"Израиль понимает только язык сопротивления, и народ Палестины имеет полное право на защиту и вызов издевательствам этого расистского режима", – считает министр иностранных дел Ирана.
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Как прекратить конфликт между Палестиной и Израилем
По мнению политика, единственным способом прекращения конфликта является референдум среди всех жителей Палестины, в частности, беженцев. Он отметил, что этот конфликт – это не только арабская или исламская проблема, но и международная дилемма.
Преступления, совершенные против невинного палестинского народа на протяжении десятилетий, тяжело тянут совесть человечества. Поэтому международное сообщество обязано осудить израильский режим решительно и заставить его прекратить разрушение и осаду Сектора Газа,
– заявил он.
Также министр призвал срочно созвать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи в Организации Объединенных Наций.
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Зариф о реакции мирового сообщества
По словам Зарифа, стоит создать профессиональный международный надзорный орган для мониторинга и отчетности о преступлениях, якобы совершенных против палестинского народа.
Более того, отвратительный подход некоторых западных правительств приравнивать жертв и виновных, заставляет нас рассмотреть наши недостатки для решения проблемы общего дела. Мы должны принять резолюцию, которая признает, что Израиль – это режим апартеида,
– убежден Зариф.
"Преступные действия Израиля должны быть признаны геноцидом и преступлениями против человечества", – сказал он.
Обострение израильско-палестинского конфликта: главное
- Конфликт между Израилем и Палестиной начался из-за столкновений на Храмовой горе 7 мая.
- Ракетные обстрелы между Израилем и движением ХАМАС продолжаются с 10 мая.
- По данным Израиля, ХАМАС выпустил в сторону государства 2900 ракет, 450 из них упали на территории Сектора Газа, а 1150 ликвидировала система "Железный купол".
- В целом погибли около 150 палестинцев и 10 израильтян.
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