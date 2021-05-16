Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф відреагував на загострення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем. Він висловив свою підтримку всім палестинцям та засудив дії Ізраїлу, назвавши їх геноцидом.

Про це Заріф заявив у неділю, 16 травня, на надзвичайному засіданні Організації ісламського співробітництва (ОІС). На його думку, світ стикається з систематичними порушеннями прав людини, гуманітарного та міжнародного права.

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Що заявив Заріф

Заріф запевнив, що невинних чоловіків, жінок та дітей вбивають найсмертоноснішою та найскладнішою зброєю. "Ми спостерігаємо найжорстокіші злочини, вчинені проти наших братів і сестер силовиками в окупованій Палестині", – переконаний він.

Цей злочинний і геноцидний режим ще раз довів, що дружні жести лише посилюють його жорстокість. Єдина мета лицемірних жестів Ізраїлю – розділити мусульман та ізолювати народ Палестини,

– сказав Заріф.

"Ізраїль розуміє лише мову опору, і народ Палестини має повне право на захист і виклик знущанням цього расистського режиму", – вважає міністр закордонних справ Ірану.

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Як припинити конфлікт між Палестиною та Ізраїлем

На думку політика, єдиним способом припинення конфлікту є референдум серед усіх жителів Палестини, зокрема, біженців. Він наголосив, що цей конфлікт – це не лише арабська чи ісламська проблема, а й міжнародна дилема.

Злочини, вчинені проти невинного палестинського народу протягом десятиліть, важко тягнуть совість людства. Тому міжнародне співтовариство зобов'язане засудити ізраїльський режим найрішучіше і змусити його припинити руйнування та облогу Сектора Гази,

– заявив він.

Також міністр закликав терміново скликати надзвичайну сесію Генеральної Асамблеї в Організації Об'єднаних Націй.

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Заріф про реакцію світової спільноти

За словами Заріфа, варто створити професійний міжнародний наглядовий орган для моніторингу та звітування про злочини, які начебто скоєні проти палестинського народу.

Більше того, огидний підхід деяких західних урядів прирівнювати жертв та винних, змушує нас розглянути наші недоліки у розв'язання проблеми спільної справи. Ми повинні прийняти резолюцію, яка визнає, що Ізраїль – це режим апартеїду,

– переконаний Заріф.

"Злочинні дії Ізраїлю повинні бути визнані геноцидом та злочинами проти людства", – сказав він.

Зверніть увагу! Свою підтримку Палестині висловила також влада Китаю. Країна пообіцяла палестинцям посприяти врегулюванню протистояння з Ізраїлем.

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