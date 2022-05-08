Действия Путина позорят Россию, – мощное заявление G7 после разговора с Зеленским
Источник:Белый дом
Лидеры "Большой семерки" 8 мая провели онлайн-встречу, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. В совместном заявлении G7 названо войну России против Украины захватнической, а поступки Владимира Путина – порочащими Россию.
Лидеры "Большой семерки" отметили, что 8 мая мировое сообщество отмечает завершение Второй мировой войны и конец террора. Люди оплакивают миллионы жертв и выражают уважение тем, кто заплатил высокую цену в войне.
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Война России в Украине не была ничем спровоцирована, – G7
Спустя семьдесят семь лет президент Путин и его режим решили вторгнуться в Украину в неспровоцированной захватнической войне против суверенной страны. Его действия позорят Россию и исторические жертвы ее народа,
– говорится в заявлении "Большой семерки".
Москва нарушила международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Страны G7 заверили официальный Киев в полной солидарности и поддержке. Речь идет – о процветании Украины в ее международно признанных границах.
Украина стремится к выводу российских войск со своей территории
Президент Зеленский подчеркнул, что конечная цель Украины – выведение российских войск со своей территории, а также способность защитить себя в будущем. Именно поэтому украинцы рассчитывают на помощь "Большой семерки" в сфере обороноспособности, а также восстановление после войны.
Вместе с международным сообществом мы, G7, оказали и пообещали дополнительную поддержку с начала войны, которая превышает 24 миллиарда долларов США на 2022 год. В ближайшие недели мы усилим нашу коллективную краткосрочную финансовую поддержку, чтобы помочь Украине ликвидировать экономические угрозы и предоставить базовые услуги ее населению,
– отметили лидеры государств.
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Мировое сообщество приложит все усилия, чтобы привлечь Путина к ответственности
"Большая семерка" в очередной раз осудила нападения на гражданское население и инфраструктуру, что привело к гуманитарной катастрофе в самом центре Европы. Лидеры стран ошеломлены масштабом жертв.
Мы приложим все усилия, чтобы привлечь к ответственности Путина и причастных к этой агрессии, включая режим Лукашенка в Беларуси, за их действия. С этой целью мы будем продолжать сотрудничать вместе с нашими союзниками по всему миру,
– сказано в заявлении.
Россия манипулирует информацией, чтобы скрыть от мировой и российской общественности свои преступные действия. Санкции, введенные против Москвы, уже оказывают значительное влияние на все сектора экономики государства-агрессора.
О каких мероприятиях договорилась "Большая семерка"
- Постепенный отказ от российских энергоресурсов. Прежде всего, речь идет о прекращении или запрете импорта российской нефти.
- Усиление изоляции российской экономики – недопущение предоставления ключевых услуг, от которых зависит Россия.
- Ограничения против русских банков, которые являются критическими для денежной системы России.
- Борьба с каналами русской пропаганды.
- Усиление кампании против элиты, поддерживающей Путина.
В G7 отметили, что война в Украине имеет много последствий, в частности, говорится о глобальных вызовах в сфере энергетики, продовольствия и удобрений. "Большая семерка" активизируется, чтобы противостоять этим вызовам.
"Большая семерка" и Украина объединены в это тяжелое время и в стремлении обеспечить Украине демократическое, процветающее будущее. Мы остаемся едины в нашей решимости, чтобы президент Путин не выиграл свою войну против Украины,
– завершили в G7.
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Позиция "Большой семерки" по войне России в Украине: коротко
- Совместный звонок лидеров "Большой семерки" был организован в администрации президента США.
- Ранее страны G7 уже заявляли о 24 миллиардах поддержки для Украины.
- В апреле президент Владимир Зеленский сообщил, что ведет переговоры о 50 миллиардах долларов финансирования.
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