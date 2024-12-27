В ВСУ прокомментировали информацию о якобы участии войск КНДР в боях на Юге

Есть сообщения, что военные из Северной Кореи были замечены на южных направлениях. Однако не подтверждено, состоялась ли проверка документов этих солдат.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, отметив, что северокорейские военные пока задействованы только в боях на Курщине. В то же время в будущем Россия возможно и привлечет их и на других направлениях фронта.

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О якобы участии войск КНДР в боях на Юге

Представитель Сил обороны Юга отметил, что сейчас есть информация о том, что военные из Северной Кореи привлечены в боях в Курской области против украинских сил и средств.

По Югу, такой информации не было. Те кто, предоставил такую информацию, я не знаю, заглядывали ли они в документы тех российских бойцов, которых они могли назвать северокорейскими,

– подчеркнул Волошин.

В то же время представитель Сил обороны Юга добавил, что Россия использует войска из КНДР так, как ей заблагорассудится.

"Возможно, что скоро страна-агрессор перебросит их на любое другое направление на линии фронта в Украине, или Кураховский, или под Часов Яр", – добавил он.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек.

Между тем журналисты The Wall Street Journal раскрыли новые детали сотрудничества КНДР и России. Так, Северная Корея отправила в Россию около 20 000 контейнеров с боеприпасами, за что она могла заплатить КНДР 5,5 миллиардов долларов. Более того, страна-агрессор может платить около 572 миллионов долларов в год непосредственно за предоставленную живую силу из КНДР.