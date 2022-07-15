Действовали на опережение: как ВСУ сбили два вражеских самолета в Запорожье

Украинские военные обезвредили 2 вражеских самолета Су-25 на Запорожском направлении. Один – уничтожили полностью, другой – поразили.

Это результат работы бойцов из Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины и военных Вооруженных сил.

Важно Украинская авиация уже нанесла по оккупантам 1700 групповых авиаударов

Сработали на опережение

На днях возле Орехово и Степного россияне пытались атаковать с двух Су-25 украинские позиции. Однако наши бойцы действовали на опережение. Они точно отработали по вражеским самолетам из ПЗРК. Один самолет уничтожили, другой – поразили.

Кроме того, спецназовцы уничтожили 4 единицы БМП оккупантов, один БТР и склад боекомплектов противника.

И так будет с каждым оккупантом, пришедшим на нашу землю! Работаем дальше!

– подчеркнули в СБУ.

Сколько российской авиации уничтожили ВСУ

С 24 февраля украинские военные уже сбили 220 самолетов россиян и 188 вертолетов. Кроме того, уничтожен 681 беспилотник и 109 единиц средств ПВО. Среди последних достижений – 9 июля наши защитники сбили российский вертолет возле Горловки.

Кстати, враг перестал летать в зону действия противовоздушной обороны Украины. Их авиации не наблюдали уже 2,5 месяца. Оккупанты изменили тактику и наносят удары со своей территории, беларуси и акватории морей.

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