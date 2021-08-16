Декларация без обязательств, – Газпром" прокомментировал соглашение по"Северному потоку-2"
Источник:отчет "Газпрома" за 2 квартал
Российская компания "Газпром" впервые прокомментировала соглашение США и Германии по"Северному потоку-2". В корпорации считают достигнутые договоренности декларативными и не имеющими юридических обязательств.
В документе опубликована реакция на совместное заявление США и Германии о "Северном потоке-2", обнародованное в июле 2021 года.
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Газпром прокомментировал"Северный поток-2"
В соответствии с соглашением американской и немецкой сторон, в случае использования Россией поставок энергоресурсов в качестве оружия Берлин обязуется соответственно отреагировать, в частности ввести санкции.
Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом,
– говорится в отчете.
Напомним, ранее издание Bloomberg обнародовало информацию, что Германия не прекратит прокачивать газ по "Северному потоку-2", даже если Россия попытается использовать его как геополитическое оружие.
Соглашение между Германией и США о "Северном потоке-2": Что известно
- Соединенные Штаты и Германия подписали соглашение по "Северному потоку-2". Джо Байден и Ангела Меркель договорились, что Украина получит гарантии сохранения транзита газа после запуска газопровода.
- В Госдепе уточнили, что договоренности предусматривают выделение денег для Украины.
- Однако Министерство иностранных дел Украины направило официальные ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения. Украинская сторона также инициировала консультации с Еврокомиссией.
- 9 августа стало известно, что Меркель прилетит в Киев с официальным визитом. Политологи отмечают, что поводом приезда канцлера станет именно российский газопровод.
- Впоследствии появилась информация о том, что перед визитом в Киев канцлер посетит Москву.