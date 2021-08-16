Декларация без обязательств, – Газпром" прокомментировал соглашение по"Северному потоку-2"

Российская компания "Газпром" впервые прокомментировала соглашение США и Германии по"Северному потоку-2". В корпорации считают достигнутые договоренности декларативными и не имеющими юридических обязательств.

В документе опубликована реакция на совместное заявление США и Германии о "Северном потоке-2", обнародованное в июле 2021 года.

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Газпром прокомментировал"Северный поток-2"

В соответствии с соглашением американской и немецкой сторон, в случае использования Россией поставок энергоресурсов в качестве оружия Берлин обязуется соответственно отреагировать, в частности ввести санкции.

Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом,

– говорится в отчете.

Напомним, ранее издание Bloomberg обнародовало информацию, что Германия не прекратит прокачивать газ по "Северному потоку-2", даже если Россия попытается использовать его как геополитическое оружие.

Соглашение между Германией и США о "Северном потоке-2": Что известно