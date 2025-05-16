Делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новой встрече, глава МИД Турции
- Делегации России и Украины достигли принципиального соглашения о новой встрече и подготовят письменные условия по прекращению огня.
- Стороны договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000" для укрепления доверия.
После российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая стороны "достигли принципиального соглашения о новой встрече". Также они подготовят письменные условия по прекращению огня.
Такие детали о переговорах рассказал турецкий министр Хакан Фидан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Что говорит Турция о переговорах Украины и России
Фидан отметил, что это был важный день для мира во всем мире.
Он подтвердил, что Украина и Россия проведут обмен пленными в формате "1000 на 1000" для "укрепления доверия".
Также было договорено о подготовке письменных условий о прекращении огня.
Стороны также принципиально договорились встретиться снова. Как Турция, мы продолжим прилагать все усилия, чтобы сделать возможным достижение длительного мира между Россией и Украиной,
– сказал Фидан.
К слову, россияне говорят, что довольны результатом переговоров с Украиной и готовы "продолжать контакт".
Правда, по неподтвержденной информации из кулуаров, делегация страны-оккупанта выдвинула нереалистичные требования, в частности, требовала у Украины покинуть оккупированные территории.