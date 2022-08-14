Вслед за Пелоси: делегация Конгресса прибыла на Тайвань
Источник:Reuters
Делегация Конгресса США прибыла 14 августа на Тайвань с двухдневным визитом. Они встретятся с президентом Цай Инвэнь.
Делегацию возглавляет сенатор Эд Марки, которого сопровождают еще 4 политики. Встреча с президентом запланирована на 15 августа. Перед этим Тайвань посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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Демонстрация поддержки США
С Марки приехали члены Палаты представителей: Джон Гарамэнди, Алан Лоуенталь, Дон Бейер и Аумуа Амата Коулман Радеваген. Когда Китай усугубляет напряженность в регионе военными учениями, делегация еще раз демонстрирует Тайваню твердую поддержку Конгрессу США.
Делегация Конгресса США приехала на Тайвань / Фото с твиттера
Кроме президента, сенаторы встретятся с другими чиновниками, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы.
Визит продлится 2 дня / Фото с твиттера
Что известно о визите Пелоси
- Перед этим визит на Тайвань совершила спикер Палаты представителей США. Это был первый за 25 лет визит высокопоставленного чиновника США в Тайвань.
- Пелоси встретилась с президентом Тайваня. Хотя в Вашингтоне заверили, что не признают независимость Тайваня и не хотят провоцировать конфликт с Китаем.
- После такого визита Китай объявил о военных учениях вокруг острова. Также Пекин закрыл воздушное пространство вблизи Тайваня.
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