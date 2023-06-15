Без фото и видео: Делимханов якобы опубликовал сообщение в соцсетях
Накануне в сети сообщили о ранении "правой руки" Кадырова – Делимханова. Впоследствии в его телеграмм-канале появился пост.
В сообщении отметили, что с Адамом Делимхановым якобы "все хорошо". Об этом пишет 24 Канал.
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Никаких фото- или видео-доказательств
Автор текста в телеграмм-канале стал заявлять, что якобы СМИ распространяют "фейки". Конечно же, не обошел тему Запада и свободы слова.
Также заявил, что под руководством Кадырова сторонники в дальнейшем будут "разрушать нечисть" и цинично добавил о якобы какой-то защите своего народа.
Кстати, неизвестно, действительно ли сообщение в телеграмм-канале написал и разместил Делимханов. Дело в том, что ни фото-, ни видео-подтверждения этих громких слов почему-то не показали.Обратите внимание! Делимханов командовал подразделениями кадыровцев во время штурма "Азовстали". Он причастен к зверствам в Мариуполе.
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Ранение Делимханова: главное
- Военный ВСУ Кирилл Сазонов 14 июня сообщил, что Делимханова ликвидировали в Приморске нп Запорожье.
- Российские пропагандисты и дума заявили, что он якобы жив, но ранен.
- Вскоре Кадыров опубликовал обращение к украинской разведке, просил помочь разыскать "дорого брата".
- Затем командир "Ахмат" заявил, что отправляется на его поиски. Также написал, что якобы снимает все подразделения с Марьинского направления.
- В Кремле заявили о "большой тревоге".
- Позже Кадыров закричал, что Делимханов вроде бы "живой и невредимый". Начал обвинять украинские СМИ во "лжи". Также главарь ТикТок-войск опубликовал фото с Делимхановым. Однако, оно вызывает очень много сомнений в правдивости. В частности, карта, возле которой они сидят, была создана, скорее всего, еще до октября 2022-го.
Фото отредактировано таким образом, что на нем практически не видно населенных пунктов. Однако, общие контуры ясны. На карте ДНР обозначена как регион за пределами России, хотя 30 сентября Путин заявил о якобы "присоединении" к составу государства-агрессора. Что еще странного заметили на опубликованном фото журналисты, читайте здесь.