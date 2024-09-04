Ему грозит до 7 лет тюрьмы: нардепу Дубинскому объявили новое подозрение

Народный депутат Александр Дубинский, подозреваемый в организации незаконного пересечения границы, неоднократно повторял такие действия. Ему предъявили новое подозрение.

По данным следствия, нардеп Дубинский в сговоре с другими людьми в августе 2022 года организовал незаконный выезд в Молдову брата своей гражданской жены. Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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Дубинский поспособствовал незаконному выезду мужчин за границу

Нардеп предоставил родственнику документы, зарегистрированные в системе "Шлях", для пересечения границы. Это была выписка из распоряжения Киевской ОВА, что позволяет выезд за пределы Украины водителям, которые осуществляют перевозки для нужд ВСУ. Разрешение он получил на запрос Вышгородской РГА при поддержке депутата и связанного с ним общественного объединения "Медиаоборона".

Правоохранительные органы сообщают, что упомянутый "родственник" после пересечения границы фактически устроился на работу на иностранном морском судне, не выполнял никаких перевозок для нужд Вооруженных Сил Украины и вернулся в Украину в конце 2022 года после окончания контракта.

Важно! Правоохранители не называют имя народного депутата, однако из деталей дела понятно, что речь идет об Александре Дубинском.

В 2023 году Дубинский, в сотрудничестве с другими лицами, снова организовал незаконный выезд того же "родственника" за границу как водитель волонтера, на тех же условиях. Мужчина снова выехал из Украины в Молдову, используя аналогичные документы от КОВА на основании запроса общественной организации "Медиаоборона".

Так, 2 сентября Генпрокурор сообщил о новом и изменении ранее сообщенного подозрения Александру Дубинскому. На этот раз уголовное нарушение зафиксировано по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

Что известно о деле Дубинского