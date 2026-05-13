"Есть проблема с деньгами": Ермак и окружение не могут найти необходимую сумму залога, – медиа
- Ермак и его приспешники якобы не могут найти деньги для внесения залога.
- Экс-руководителя ОП подозревают по делу о легализации имущества на сумму 460 миллионов гривен, в котором также фигурируют другие лица.
Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и его окружение активно ищут 180 миллионов гривен, которые ему планируют определить как сумму залога. Как сообщается, с поиском необходимых средств возникли трудности.
Соответствующие данные привел журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.
Что не получается у Ермака и его команды с поиском денег для залога?
По словам журналиста, после проведенных в конце ноября обысков Андрей Ермак имел достаточно времени, чтобы продумать свои дальнейшие действия, однако, по информации собеседников Ткача, процесс поиска средств продолжается и сейчас.
Ткач отметил, что речь идет именно об официальных средствах, которые должны быть внесены в установленном порядке, а не о наличных ресурсах. По его словам, у подобных лиц обычно нет проблем с наличными, однако сложность возникает именно с легальным оформлением суммы.
Журналист также заявил, что в случае внесения залога Андреем Ермаком в размере 180 миллионов гривен он останется на свободе, а в случае невнесения средств может быть взят под стражу и помещен в следственный изолятор.
Кроме того, Ткач отметил, что количество желающих помочь Ермаку в этой ситуации невелико. Ожидается, что в ближайшее время суд примет решение о мере пресечения, после чего станет понятно, удалось ли экс-главе Офиса президента собрать необходимую сумму залога.
Возобновление расследования дела "Мидас": за что Ермаку и его приспешникам вручили подозрения?
Вечером 11 мая детективы НАБУ и САП проводили следственные действия, связанные с Андреем Ермаком. Сообщалось, что отчасти прокурор САП вела общение лично с Ермаком в его машине.
Впоследствии стало известно о вручении подозрения бывшему руководителю ОП по делу о легализации имущества на сумму около 460 миллионов гривен. НАБУ также обнародовало новые "пленки Ермака".
Сотрудники антикоррупционных органов сообщили о подозрении еще нескольким лицам, в частности Тимуру Миндичу и Алексею Чернышеву. По данным следствия, средства они могли отмывать через строительство коттеджного городка в Козине, которое якобы финансировалось за счет коррупционных схем в "Энергоатоме".
САП также инкриминирует Андрею Ермаку участие в финансировании проекта "Династия" через коррупционные средства и привлечение других лиц к реализации схемы.
Во время заседания суда 12 мая между Андреем Ермаком и бывшим разведчиком Романом Червинским возникла словесная перепалка. В ходе спора экс-военный обвинил брата бывшего руководителя ОП в якобы получении взяток.
Как на ситуацию реагируют у Зеленского?
Советник президента Дмитрий Литвин еще 11 мая в комментарии журналистам отметил, что процессуальные действия по делу, связанной с Андреем Ермаком, еще продолжаются, поэтому делать окончательные выводы пока преждевременно. Он отметил, что дело находится на этапе следственных действий, поэтому оценивать ситуацию сейчас некорректно.
Также у Литвина спросили, как президент Владимир Зеленский реагирует на сообщение о подозрении. В ответ он сказал, что "нечему удивляться", поскольку подобные сообщения уже давно обсуждались в медиапространстве.
Отдельно представитель Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии 24 Канала заявил, что такая процедура соответствует нормам демократического государства.
В то же время он подчеркнул, что политическая ответственность является отдельным вопросом, президент же неоднократно подчеркивал, что неприкасаемых лиц нет и каждый должен отвечать за свою работу.