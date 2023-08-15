Циничность схем и убытки поражают: что ждет Фирташа за махинации в "Облгазе"
Экспертиза установила, что "Облгаз" Дмитрия Фирташа за 2021 год нанес государству ущерб на 4, 6 миллиарда гривен. По предварительным подсчетам, с 2016 года ущерб составляет 18 миллиардов гривен.
Спикер Бюро экономической безопасности Украины Алена Матвеева сообщила 24 Каналу, что арестовали активы Фирташа на 7, 4 миллиарда гривен. Их планируют передать в АРМА.
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"Также арестованное имущество тех, кому выданы подозрения, более чем на 240 миллионов гривен. Суд, будет решать, что делать с этими деньгами. Но мы идем к тому, что, возможно, они будут компенсированы государству", – рассказала спикер.
Фирташ получил подозрение. Но сейчас олигарх находится за границей, потому получить физически его не может. В настоящее время ведутся переговоры с международными партнерами, чтобы правоохранительные органы могли передать ему это подозрение физически за границей.
Детали газовых схем Фирташа
Алена Матвеева рассказала детали схемы Фирташа. Потребители платили средства "Облгазам". Далее деньги перечислялись в подконтрольную олигарху компании "Э-энергия", которая тоже поставщик газа. Компания поставляла газ, но только 30% вместо 100%.
Все остальные 70% отбирали у государства, но платили не полностью, а отчасти. Нарастал долг перед государством, который не был уплачен. Когда мы говорим об убытках, то мы говорим именно о незаконной отборке газа у государства, за которое не заплатили. Подконтрольная Фирташу "Э-энергия" тем временем выводила деньги в оффшоры,
– объяснила она.
Подозрения руководителям "Облгазов"
Представитель Бюро экономической безопасности Украины отметила: есть шансы, что эти убытки будут компенсированы государству. Следствие продолжается. Уже есть подозрения руководителям "Облгазов".
Были вручены 3 подозрения руководителям "Облгазов": "Криворожгаз", "Волыньгаз" и "Черниговгаз". Руководителю "Волыньгаза" сегодня была избрана мера пресечения в суде – содержание под стражей с возможностью внесения залога 80 миллионов гривен,
– заявила Матвеева.
Дело Фирташа: последние новости
- В Высшем земельном суде Вены отметили, что отменяется решение об экстрадиции Фирташа в США, которое было принято в 2017 году. Таким образом суд удовлетворил апелляцию, которую подавал олигарх. Судьи также планируют пересмотреть, целесообразна ли экстрадиция Фирташа вообще.
- Пятерых менеджеров "Облгазов" отправили под стражу с совокупной суммой залога в 1 миллиард гривен. Правоохранители Бюро экономической безопасности и СБУ подчеркнули, что они получили доказательства преступной деятельности.
- Кроме этого, правоохранители выдвинули подозрение еще двум чиновникам облгазов – "Ивано-Франковскгазу" и "Сумыгазу". Их подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Если их вину докажут в суде, то им может грозить до 12 лет лишения свободы.
- Заметим, что в мае украинский олигарх Дмитрий Фирташ получил подозрение от СБУ и БЭБ в совершении преступления. По материалам следствия, подконтрольные Фирташу фирмы покупали газ у его компании. На этой схеме они разворовывали более 70% средств, предназначенных для покупки голубого топлива.