Вслед за Миндичем: Цукерман также подал иск против Зеленского

Бизнесмен Александр Цукерман, который является подозреваемым по делу "Мидас" о хищениях в энергосекторе Украины, подал иск в суд с требованием отменить санкции, которые наложил на него Владимир Зеленский. Ранее такой же иск подал Тимур Миндич.

Об этом стало известно из данных на сайте Судебной власти Украины.

Что известно об иске, который Цукерман подал в суд?

Александр Цукерман обратился в Кассационный административный суд с иском 15 мая. Подсанкционный бизнесмен требует признать указ президента о санкциях против него незаконным и отменить наложенные ограничения.

Ответчиком по делу указан президент Владимир Зеленский, а третьими лицами выступают Кабинет Министров Украины, СНБО и Министерство экономики.

Кассационный административный суд уже назначил заявление к рассмотрению: 15 мая был определен состав коллегии, которая будет заниматься этим производством.



Иск Цукермана об отмене санкций, которые наложил на него президент Украины / Скриншот с сайта Судебной власти Украины

Стоит отметить, что идентичный иск в суд подал Тимур Миндич, но немного раньше.

Могут ли Цукерман и Миндич добиться отмены санкций через суд?

Народные депутаты считают, что шансы Тимура Миндича и Александра Цукермана обжаловать санкционные ограничения в суде являются минимальными, хотя сам механизм такого обжалования является вполне законным.

Депутат от "Слуги народа" Олег Дунда отметил в эфире "Радио Свободы", что не припоминает случаев отмены санкций в Украине через суд. По словам парламентария, дело Миндича демонстрирует схему, по которой средства выводятся за границу, тогда как активы и связи в Украине остаются, поэтому санкции затрудняют деятельность на территории страны.

В то же время депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин отметил, что основаниями для отмены санкций могут быть процедурные нарушения или отсутствие угроз национальной безопасности. В то же время, по его словам, доказать необоснованность санкций по делам, связанных с коррупцией в энергетике, будет довольно сложно.

Какова роль Цукермана в деле "Мидас"?

10 ноября 2025 года в НАБУ сообщили о проведении масштабной операции "Мидас", направленной на разоблачение коррупционных схем в энергетическом секторе. В рамках следственных действий было проведено более 70 обысков. По данным следствия, организаторы схемы получали до 15% стоимости контрактов с "Энергоатома" в виде так называемых "откатов", которые платили контрагенты компании, навязанные участниками схемы.

В НАБУ отмечают, что средства легализировали через так называемые бэк-офисы в центре Киева. В общем, по версии следствия, фигурантам удалось отмыть около 100 миллионов долларов.

В тот же день НАБУ обнародовало записи разговоров фигурантов с кодовыми именами, которые впоследствии были идентифицированы. Среди главных фигурантов дела – бизнесмены, в частности совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич с кодовым именем "Карлсон" и Александр Цукерман, известный как "Шугармен". Оба покинули Украину незадолго до проведения обысков.

Уже 13 ноября Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана. Ограничения касаются блокировки активов, запрета на вывод капиталов, запрета участия в приватизации и тому подобное.

Сейчас Александр Цукерман находится в Израиле. Из недавних "пленок Миндича", которые обнародовало издание УП стало известно, что Цукерман и Миндич могли заблаговременно получить информацию о подготовке обысков у них и выехать из Украины.