Дело о ненадлежащей обороне на Харьковщине: за генерала Галушкина внесли залог, – СМИ

Трех военных подозревают в бездействии, которое привело к захвату части Харьковской области в 2024 году. Во вторник, 21 января суд принял решение провести закрытое заседание в отношении одного из них - бригадного генерала Юрия Галушкина.

В среду, 22 января, стало известно, что за него внесли залог. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Детали рассказал адвокат подозреваемого Михаил Величко. Имя залогодателя не обнародуют, но известна сумма – 5 миллионов гривен.

На суде защитник настаивал на открытом заседании и просил отказать в любой мере пресечения. Судья назначила Галушкину содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога.

Заявление о выдаче справки о внесении залога за Юрия Галушкина / Фото Facebook/Михаил Величко

Сейчас Галушкин якобы работает в "Укроборонпроме", а из рядов ВСУ он уволен в 2024 году по состоянию здоровья.