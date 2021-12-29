Дело Порошенко: в "Европейской солидарности" заявили об обысках в домах своих партийцев

Александр Турчинов заявил, что 29 декабря к соратникам пятого президента и нардепа Петра Порошенко наведались правоохранители. По его словам, пришли к Юрию Онищенко и Сергею Березенко.

По словам Александра Турчинова, обыски связаны с делом против Петра Порошенко. Об этом он заявил на срочном брифинге "Европейской Солидарности".

Обратите внимание Офис генпрокурора сообщил Верховной Раде о подозрении для Порошенко, – СМИ

В ГБР говорят, что об обысках не слышали

Александр Турчинов заявил, что с обысками пришли к дипломату и помощнику Петра Порошенко во времена его президентства Юрия Онищенко и экс-нардепу Сергею Березненко. На этом же подчеркнула и председатель фракции Ирина Геращенко.

Обыски у Онищенко и Березенко связывают с делом против Петра Порошенко.

В то же время в ГБР заявили, что информации об обысках нет. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Чиканова.

В пресс-службе ГБР пока не владеют информацией об этом (обысков – 24 канал),

– рассказала Чиканова.

Дело Порошенко: главное

20 декабря 2021 года Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Его подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а якобы ее заместитель.

После этого Петр Порошенко сразу вылетел заграницу. Из Варшавы он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что на допросы ГБР ходить не будет.

По версии следствия Порошенко во время пребывания на высшем государственном посту блокировал поставки угля из Южно-Африканской Республики и подписал соглашение с боевиками на Донбассе по требованию российского руководства.

Больше о деле Порошенко в блоге Сергея Лещенко: смотрите видео

Журналисты 24 канала пытаются уточнить информацию об обысках у соратников Петра Порошенко.