Дело "Порошенко – Медведчука": подозреваемого Кузяру выпустили из СИЗО

Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения подозреваемому по делу о торговле углем с оккупированными территориями Сергею Кузяре. Теперь он будет находиться под домашним арестом.

О том, что фигуранту дела "Порошенко – Медведчука" сменили меру пресечения, в комментарии изданию рассказал адвокат Кузяры Дмитрий Безмаль.

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Кузяру выпустили из СИЗО

Сегодня (12 января – 24 канал) было заседание. Стороне обвинения отказали в продлении меры пресечения в виде ареста,

– заявил Безмаль.

Он добавил, что его подзащитного Сергея Кузяру освободили в зале суда. Теперь он будет находиться под домашним арестом.

Дело торговли углем с боевиками: что известно

Дело касается угля, который Виктор Медведчук покупал у боевиков из оккупированного Донбасса.

В нем есть 4 фигуранта: экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, пророссийский нардеп и кум Путина Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и нардеп и пятый президент Петр Порошенко.

Медведчуку 8 октября 2021 года объявили подозрение в госизмене и терроризме. Он находится под домашним арестом.

12 ноября Государственное бюро расследований по этому делу сообщило о подозрении и бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину.

Кузяру в сентябре 2021 года экстрадировали из Турции, после чего задержали в Украине.

Порошенко подписали подозрение в госизмене, его вызвали на допрос. Однако политик находится за границей и должен вернуться в середине января 2022 года.

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