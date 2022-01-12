Про те, що фігуранту справи "Порошенка – Медведчука" змінили запобіжний захід, у коментарі виданню розповів адвокат Кузяри Дмитро Безмаль.
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Кузяру випустили із СІЗО
Сьогодні (12 січня – 24 канал) було засідання. Стороні обвинувачення відмовили у продовженні запобіжного заходу у вигляді арешту,
– заявив Безмаль.
Він додав, що його підзахисного Сергія Кузяру звільнили у залі суду. Тепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
Справа торгівлі вугіллям з бойовиками: що відомо
- Справа стосується вугілля, яке Віктор Медведчук купував у бойовиків з окупованого Донбасу.
- У ній є 4 фігуранти: ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, проросійський нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра і нардеп та п'ятий президент Петро Порошенко.
- Медведчуку 8 жовтня 2021 року оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Він перебуває під домашнім арештом.
- 12 листопада Державне бюро розслідувань у цій справі повідомило про підозру й колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишину.
- Кузяру у вересні 2021 року екстрадували з Туреччини, після чого затримали в Україні.
- Порошенку підписали підозру в держзраді, його викликали на допит. Однак політик перебуває закордоном та має повернутися у середині січня 2022 року.
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