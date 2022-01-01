Дело Порошенко может положительно повлиять на рейтинг Зеленского, – Фесенко
Источник:24 канал
Петру Порошенко в конце 2021 года объявили о подозрении. Это дело может положительно повлиять на рейтинг Владимира Зеленского, так как его сторонники хотят наказать Порошенко.
Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, все конфликты влияют на рейтинги как "консолидатор сторонников Зеленского вокруг него".
К теме У Зеленского объяснили падение рейтинга "контртехнологиями"
"На рейтинг это может повлиять и положительно. Другое дело, что это обострит негативное отношение противников к президенту, однако негативно – вряд ли сыграет", – заверил Фесенко.Важно! Согласно президентскому рейтингу за декабрь, Зеленский опережает Порошенко на 8%.
Главная интрига 2022 года
Фесенко считает, что дело Порошенко не станет главной интригой 2022 года.
Главная интрига 2022 года – не Порошенко, а противостояние между Ахметовым и Зеленским, а также закон об олигархах,
– заявил политолог.
В то же время добавил, что дело Порошенко – надолго. Быстрых решений ожидать не стоит, потому что судебная и правоохранительная системы работают "очень медленно и не очень эффективно".
Фесенко о деле Порошенко и рейтингах: смотрите видео
Дело Порошенко: коротко
- Пятому президенту объявили подозрение в государственной измене 20 декабря.
- Порошенко сразу вылетел заграницу. Уже в Варшаве он записал видеообращение, заверив, что на допросы ГБР не будет ходить.
- По версии следствия, Порошенко блокировал поставки угля из Южно-Африканской Республики, когда был еще президентом. Он якобы подписал соглашение с боевиками на Донбассе по требованию российского руководства.