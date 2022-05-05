Дело Шария в ближайшие часы начнет рассматривать Национальный суд Испании, – СМИ

Национальный суд Испании рассмотрит дело о задержании пророссийского блогера Анатолия Шария. Заседание должно состояться уже в ближайшее время.

Шария будет защищать адвокат Пучдемона

Испанские СМИ информируют, что дело о задержании пророссийского блоггера начнут рассматривать в ближайшие часы.

Кстати У виллы пропагандиста Шария в Испании украинцы провели еще одну акцию протеста

По данным журналистов, Шарий 5 мая направляется в Национальный суд Испании.

Также в СМИ назвали имя юриста, защищающего пропагандиста в суде. Им стал Гонсало Бойе – адвокат лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона.

Шария задержали в Испании: что известно

Утром 5 мая появилась информация, что пророссийского блогера Анатолия Шария задержали в Испании. О задержании блогера, активно поддерживающего российскую агрессию, сообщили в Службе безопасности Украины.

Впоследствии испанская полиция подтвердила его задержание, состоявшееся в среду, 4 мая. По информации СМИ, Шария задержали в городе Террагона в Каталонии. При этом у полиции был международный ордер на арест.

Сообщается, что проживает в Террагоне с 2019 года. В марте 2022 года украинцы нашли блогера в Испании. В результате "незапланированной" для Шария встречи произошла стычка.

В Украине Шария, сбежавшего из страны в 2012 году, обвиняют в государственной измене и разжигании межнациональной и расовой розни. Летом 2021 года он был внесен в санкционный список СНБО.

В начале марта его ютуб-канал заблокировали в Украине. Жену Шария Ольга и их общий канал "Дубль" также заблокировали на ютубе в Украине.

Кроме того, под бан попали страницы Шария в социальных сетях Facebook и Instagram.

В Офисе Президента сообщили, что Шария будут судить в Украине и готовят для этого процедуру экстрадиции.

Сам Шарий отвергает обвинения в свой адрес. Однако против него свидетельствуют данные Государственного департамента Литвы. В свое время Шарий скрывался в Литве.

Доказательства против блогера свидетельствуют, что он напрямую связан с администрацией Владимира Путина.

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