Дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение, – Енин

Евгений Енин сообщил, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета могут отправить на новое рассмотрение. В то же время пока решение должен принять суд.

Согласно решению суда, будут применять механизмы, которые предусматривает Уголовный процессуальный кодекс. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Заметьте Не вижу намеков, что в деле существуют доказательства, – адвокат Антоненко об убийстве Шеремета

По словам Енина, дальше будет идти речь:

или об определении меры наказания и его отбывания;

или об оправдательном приговоре. Тогда следующим шагом будет старт тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба.

Кроме того, Енин подчеркнул, что Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает возможность принятия того или иного решения со стороны суда первой или второй инстанции, или Верховного суда.

В частности, дело могут отправить на новое рассмотрение.

Адвокат Антоненко подал 2 тома доказательств