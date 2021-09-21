Дело Скрипалей: Джонсон требует у России выдачи подозреваемых в причастности к отравлению

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия должна выдать троих подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению политика, в Кремле должны понимать стремление Лондона к честному правосудию.

Борис Джонсон уверен, что Москва должна выдать фигурантов дела, которые известны под псевдонимами Александр Петров, Руслан Боширов и Сергей Федотов.

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Лондон стремится к правосудию

По словам премьер-министра Великобритании, все подозреваемые должны предстать перед британским судом. В частности, это касается и третьего подозреваемого, имя которого объявили 21 сентября – Дениса Сергеева, он же Сергей Федотов.

Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, все подозреваемые должны быть выданы и предстать перед судом,

– заявил Джонсон.

Пока в Кремле никак не отреагировали на заявление британского премьер-министра.

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