Дело "вагнеровцев": ВСК наконец заслушала участников спецоперации

Временная следственная комиссия, которая расследует вероятный слив спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков "Вагнера", сделала то, что от нее давно требовали. Она заслушала непосредственных участников спецоперации.

Речь идет о силовиках. Об этом рассказала представительница фракции "Слуга народа" и председатель ВСК Марьяна Безуглая.

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В частности она объяснила, чем показания силовиков отличаются от предыдущих выводов комиссии: "Не совпадали определенные даты и их личная позиция. Они считают, что специальное мероприятие было полностью успешным и что просто поступила команда на его отмену или отсрочку".

Один из примеров, почему они считают успешным специальное мероприятие, это то, что группа беспрепятственно пересекла границу.

ВСК не вызвала Зеленского и Ермака

Кроме того, Безуглая ответила на вопрос о том, почему ВСК не вызывала и не выслушала Президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса Президента Андрея Ермака.

Если говорить о верховном главнокомандующем, то ВСК не имеет права его вызывать, поскольку он является лицом неприкосновенным,

– объяснила она.

Отметим, что на закрытом заседании ВСК допросили двоих участников спецоперации – Червинского и Семенюка. Дело продолжат рассматривать уже завтра, 14 сентября.

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Впервые о результатах своей работы комиссия доложила 10 сентября. Безуглая отметила, что это была не спецоперация, а специальное мероприятие.

Комиссия признала, что разведчики планировали выманить боевиков из России и задержать их. А также то, что год назад приняли решение отсрочить операцию, она сорвалась и боевиков задержал Александр Лукашенко.

Также в ВСК подтвердили, что об операции узнали российские и белорусские спецслужбы, в частности из-за того, что среди "вагнеровцев" был агент из Беларуси.