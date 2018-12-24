Дело "Киотских денег": как НАБУ помешало краже полумиллиарда гривен и куда пошли эти средства

Миллиарды государственных средств начали "дерибанить" при Януковиче-Азарове и продолжают сейчас. Как детективы НАБУ расследовали и довели до суда дело о попытке хищения почти полмиллиарда средств, полученных Украиной в рамках международного соглашения – в программе "Дело детектива" с Александрой Дрик рассказал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр.

О содержании "Киотского протокола" и попытке махинации со средствами

– Квоты касаются максимального количества газов, которые могут быть выброшены в атмосферу предприятиями той или иной страны. Государство, которое не использует предоставленные ему квоты, имеет право их продать. Именно так сделала Украина: мы продали свою часть неиспользованных квот Японии, за что получили денежные средства. Эти средства Украина начала получать еще с 2011 года. Большинство из них было использовано еще в 2015 году, когда было создано НАБУ. Проводился ряд журналистских расследований о возможных фактах злоупотребления по полученным денег

Читайте также: Самая быстрая спецоперация в истории НАБУ: как поймали директора-миллионера

– Дело в том, что условием использования средств, полученных от продажи квот, является их использование только на проекты, которые уменьшают выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Поэтому Украина не могла использовать эти средства для других целей, например, для обороны. Поэтому предполагались светильники на основе LED-технологий, а организацию закупок, услуг и работ по замене светильников должно было выполнять государственное предприятие "Украинские экологические инвестиции".

– Однако должностные лица этого предприятия решили не реализовывать проекты, как это было задумано ранее, а совершить покушение на завладение этими государственными средствами. Поэтому они подобрали предприятия с признаками фиктивности, которые фактически не осуществляли никакой хозяйственной деятельности и не выполняли ранее подобных работ – чтобы в дальнейшем определить их победителями торгов, перечислить на их счета деньги и не выполнять запланированных действий.



Схема покушения на растрату "Киотских денег"

Как НАБУ помешало попытке растраты государственных денег и на что их потратило правительство

– Сначала был резонанс: на заседании правительства объявили о возможном злоупотреблении. Премьер Яценюк требовал расследования. НАБУ уже его проводило до этого, а после огласки начало предпринимать открытые следственные действия. Досудебное расследование началось в январе 2016 года, в мае 2016 года установлены первые подозреваемые. В марте 2017 года следствие завершилось, а в июне обвинительный акт направлен в суд.

– Огласка не позволила должникам вывести средства из Украины, но имела и негативные последствия. После получения делом резонанса участники преступления разорвали связи между собой, вычистили свои мобильные телефоны, почту, ПК и т.д. Часть лиц, вовлеченных в преступную схему, фактически проживают на оккупированной территории. Они делали все, чтобы запутать следы и чтобы их вина не была доказана. Однако, следствие выполнило сложную задачу, в дальнейшем некоторые из задержанных сотрудничали с правоохранителями, признали свою вину и помогали в расследовании этого уголовного преступления.

Читайте также: Е-саботаж: как депутаты пытаются уничтожить уголовную ответственность за незаконное обогащение

– Средства не были перечислены компаниям с признаками фиктивности. По решению правительства они были использованы на закупку автомобилей с гибридной силовой установкой для нужд Национальной полиции Украины. Продолжается досудебное расследование по факту возможных злоупотреблений при закупке этих автомобилей.

Больше – смотрите в программе.