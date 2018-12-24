01:23
25 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски
      Вєсті Кремля
      21:16, 24 декабря
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, 24 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Дело детектива
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Дело "Киотских денег": как НАБУ помешало краже полумиллиарда гривен и куда пошли эти средства

      Дело детектива 19 Читати новину українською

      Миллиарды государственных средств начали "дерибанить" при Януковиче-Азарове и продолжают сейчас. Как детективы НАБУ расследовали и довели до суда дело о попытке хищения почти полмиллиарда средств, полученных Украиной в рамках международного соглашения – в программе "Дело детектива" с Александрой Дрик рассказал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр.

      О содержании "Киотского протокола" и попытке махинации со средствами

      – Квоты касаются максимального количества газов, которые могут быть выброшены в атмосферу предприятиями той или иной страны. Государство, которое не использует предоставленные ему квоты, имеет право их продать. Именно так сделала Украина: мы продали свою часть неиспользованных квот Японии, за что получили денежные средства. Эти средства Украина начала получать еще с 2011 года. Большинство из них было использовано еще в 2015 году, когда было создано НАБУ. Проводился ряд журналистских расследований о возможных фактах злоупотребления по полученным денег

      Читайте также: Самая быстрая спецоперация в истории НАБУ: как поймали директора-миллионера

      – Дело в том, что условием использования средств, полученных от продажи квот, является их использование только на проекты, которые уменьшают выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Поэтому Украина не могла использовать эти средства для других целей, например, для обороны. Поэтому предполагались светильники на основе LED-технологий, а организацию закупок, услуг и работ по замене светильников должно было выполнять государственное предприятие "Украинские экологические инвестиции".

      – Однако должностные лица этого предприятия решили не реализовывать проекты, как это было задумано ранее, а совершить покушение на завладение этими государственными средствами. Поэтому они подобрали предприятия с признаками фиктивности, которые фактически не осуществляли никакой хозяйственной деятельности и не выполняли ранее подобных работ – чтобы в дальнейшем определить их победителями торгов, перечислить на их счета деньги и не выполнять запланированных действий.

      Схема
      Схема покушения на растрату "Киотских денег"

      Как НАБУ помешало попытке растраты государственных денег и на что их потратило правительство

      – Сначала был резонанс: на заседании правительства объявили о возможном злоупотреблении. Премьер Яценюк требовал расследования. НАБУ уже его проводило до этого, а после огласки начало предпринимать открытые следственные действия. Досудебное расследование началось в январе 2016 года, в мае 2016 года установлены первые подозреваемые. В марте 2017 года следствие завершилось, а в июне обвинительный акт направлен в суд.

      – Огласка не позволила должникам вывести средства из Украины, но имела и негативные последствия. После получения делом резонанса участники преступления разорвали связи между собой, вычистили свои мобильные телефоны, почту, ПК и т.д. Часть лиц, вовлеченных в преступную схему, фактически проживают на оккупированной территории. Они делали все, чтобы запутать следы и чтобы их вина не была доказана. Однако, следствие выполнило сложную задачу, в дальнейшем некоторые из задержанных сотрудничали с правоохранителями, признали свою вину и помогали в расследовании этого уголовного преступления.

      Читайте также: Е-саботаж: как депутаты пытаются уничтожить уголовную ответственность за незаконное обогащение

      – Средства не были перечислены компаниям с признаками фиктивности. По решению правительства они были использованы на закупку автомобилей с гибридной силовой установкой для нужд Национальной полиции Украины. Продолжается досудебное расследование по факту возможных злоупотреблений при закупке этих автомобилей.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: НАБУ Коррупция Расследования Полиция Деньги Арсений Яценюк Дело детектива Экология Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 24 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 декабря: "новая-старая" ректор медуниверситета и 17 гривен Шуфрича на армию
      24 декабря , 22:00 Главные новости 24 декабря: "новая-старая" ректор медуниверситета и 17 гривен Шуфрича на армию
      471
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      "Людина-Павук: Навколо всесвіту": можливо, найкращий спайдермен, якого ви бачили
      24 декабря , 22:00 "Людина-Павук: Навколо всесвіту": можливо, найкращий спайдермен, якого ви бачили
      Юлія Ліпенцева 339
      Какое оружие дали Украине США и сколько это стоило: инфографика
      24 декабря , 20:01 Какое оружие дали Украине США и сколько это стоило: инфографика
      Світлана Попова 926
      Один в море воин, или Оправданы ли намерения Турчинова отправить корабли в Керченский пролив
      24 декабря , 19:08 Один в море воин, или Оправданы ли намерения Турчинова отправить корабли в Керченский пролив
      Наталя Ромашова 756
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук