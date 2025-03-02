Россия не сможет повлиять на взаимоотношения: политолог объяснил, почему США и Китаю не выгодно ссориться

Есть предположение, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы уменьшить влияние Китая на Россию, тем самым разрушить их связи. Пекин может как-то реагировать на это, учитывая собственные интересы.

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что политика Дональда Трампа является абсолютно хаотичной, без всяких рациональных задач. Администрация США якобы планирует договориться с путинской Россией, чтобы разрушить ее связи с Китаем, но, по его мнению, это выдумки.

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Какие интересы США

Игорь Эйдман считает, что действия Соединенных Штатов Америки в отношении России не стоит расценивать как нечто разумное или продуманное, ведь диалог с Кремлем может быть обусловлен личными интересами людей из близкого окружения Трампа.

США не собираются портить отношения с Китаем. Это просто разговоры. Соединенные Штаты Америки и Китай зависит друг от друга во многом,

– сказал он.

Си Цзиньпину и Трампу, вероятно, не выгодно ссориться, ведь экономики этих стран взаимозависимы. Китай экспортирует много продуктов в США и наоборот.

Лидеры этих стран могут торговаться по поводу некоторых вопросов, но это только рабочие процессы между двумя партнерами,

– пояснил политолог.

Отметим, США планируют ввести 10% пошлину на импорт китайских товаров с 4 марта 2025 года, объясняя это борьбой с нелегальным ввозом фентанила. Дональд Трамп заявил, что наркотик попадает в страну через Мексику и Канаду из Китая, а дополнительные тарифы должны стать мерой воздействия на Пекин.