Політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман розповів 24 Каналу, що політика Дональда Трампа є абсолютно хаотичною, без жодних раціональних завдань. Адміністрація США начебто планує домовитись із путінської Росією, щоб зруйнувати її зв'язки із Китаєм, але, на його думку, це вигадки.

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Які інтереси США

Ігор Ейдман вважає, що дії Сполучених Штатів Америки щодо Росії не варто розцінювати як щось розумне чи продумане, адже діалог із Кремлем може бути зумовлений особистими інтересами людей із близького оточення Трампа.

США не збираються псувати відносини із Китаєм. Це просто балачки. Сполучені Штати Америки та Китай залежить один від одного багато в чому,

– сказав він.

Сі Цзіньпіну та Трампу, ймовірно, не вигідно сваритись, адже економіки цих країн взаємозалежні. Китай експортує багато продуктів до США і навпаки.

Лідери цих країн можуть торгуватись з приводу деяких питань, але це лише робочі процеси між двома партнерами,

– пояснив політолог.

Зазначимо, США планують запровадити 10% мито на імпорт китайських товарів з 4 березня 2025 року, пояснюючи це боротьбою з нелегальним ввезенням фентанілу. Дональд Трамп заявив, що наркотик потрапляє до країни через Мексику та Канаду з Китаю, а додаткові тарифи мають стати заходом впливу на Пекін.