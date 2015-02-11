Уничтожение "Москвы" и освобождение Змеиного: что такое DELTA и как уничтожает технику России на миллиарды

DELTA – это украинская платформа для ситуационной осведомленности, разработана Центром инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины. Она обеспечивает возможность наблюдать за полем боя в реальном времени, в воздухе, на море и на земле, в частности следить за перемещением личного состава врага. Специалисты Центра постоянно совершенствуют DELTA, добавляя новые функции, которые обеспечивают украинским военным существенное преимущество над противником.

Благодаря DELTA было потоплено немало судов российского военного флота в Черном море и уничтожено стратегической техники россиян на 15 миллиардов долларов.

Как того требуют правила безопасности во время войны, правительство держит DELTA в облачных сервисах за пределами Украины. Это направлено на защиту системы от потенциальных ракетных обстрелов и кибератак со стороны врага, что, однако, не защищает от вражеских вбросов.

4 февраля 2023 года Кабинет Министров официально утвердил использование платформы Силами безопасности и обороны Украины, а в начале июля 2024-го DELTA полностью легализовали и внедрили в украинское войско. 24 Канал рассказывает о DELTA, пообщавшись с Екатериной Черногоренко, заместителем министра обороны, которая собственно и отвечает за развитие системы. Также мы послушали отзывы военных, которые непосредственно работали с программой.

Как создавали DELTA

История платформы DELTA началась с волонтерской инициативы. В 2014 году активисты Майдана Ярослав Гончар, Владимир Кочетков-Сукач, Натан Хазин и Дмитрий Лисенбарт основали движение "Аэроразведка", которое популяризировало использование БПЛА для воздушной разведки. Идея создания движения возникла после того, как Кочетков-Сукач, используя беспилотник, вышел из окружения под Луганском и помог другим военным.

"Аэроразведка" занималась созданием парка беспилотников и систем видеонаблюдения, а с 2015 года начала сотрудничать с Министерством обороны. Часть волонтеров подписала контракты для службы в воинской части А2724, созданной для развития технологий. Другие остались волонтерами, работая над разработкой Delta.

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Delta была задумана как общая система ситуационной осведомленности для всей армии, которая интегрирует различные IT-решения, включая платформу "Крапива". Ее архитектуру разрабатывали по стандартам НАТО, что позволило DELTA стать взаимосовместимой с аналогичными системами стран Альянса.

Первая версия DELTA появилась на фронте в 2016 году. Ее разработка базировалась на принципах бизнеса: внедрение функций, тестирование, сбор обратной связи и запуск обновлений. Однако сначала военные были осторожны в использовании системы, которая не была официально принята на вооружение.

В 2020 году, после расформирования воинской части А2724, разработка DELTA продолжалась. В 2021 году на фоне угрозы вторжения "Аэроразведка" была интегрирована в новосозданный Центр инноваций и развития оборонных технологий при Министерстве обороны. Delta также получила поддержку Трастового фонда C4 Украина – НАТО и успешно тестировалась во время учений НАТО.

Как вообще работает DELTA и чем помогает ВСУ

Именно украинская разработка DELTA помогает армии планировать успешные военные операции и координировать действия подразделений. Система получает информацию от аэроразведки, спутников, БПЛА, радаров и других средств, благодаря чему военные в режиме онлайн наблюдают поле боя с расположением вражеских сил.

Можно зафиксировать абсолютно все вражеские объекты, в частности окопы и капониры, отслеживать передвижения личного состава врага.



Как DELTA помогает украинским военным / фото Getty

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Как рассказывала Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, DELTA применяли в планировании операций украинских спецслужб с использованием морских дронов.

Среди этих операций – потопление ракетного катера "Ивановец", БДК "Цезарь Кунников" и патрульного корабля "Сергей Котов", который спустили на воду только в 2022 году.

А на Донецком и Луганском направлениях Силы обороны уничтожили два радиолокационных комплекса разведки "Зоопарк-1" стоимостью по 25 миллионов долларов каждый.



Екатерина Черногоренко / Фото из соцсетей

Еще одно направление работы DELTA – российские радары, едва ли не самая приоритетная цель для поражения. Они представляют угрозу для украинской артиллерии, поскольку обнаруживают район ее работы и достаточно подробно передают информацию об этом своему беспилотнику или сразу на огневое средство, объясняла Черногоренко.

Заместитель начальника Центра инноваций Министерства обороны Украины, один из разработчиков системы DELTA Артем Мартыненко объясняет философию системы так:

Наши партнеры постоянно повторяют, что в армии есть три важнейшие составляющие: люди, процессы и технологии. Самое сложное всегда менять процессы. Сейчас в армии это изменение происходит, и на него влияют как люди, так и софт. Философия нашего продукта – сочетание двух миров. Первый – это опыт партнеров, стандарты НАТО. Второй – опыт построения современных гражданских продуктов. К войску присоединилось немало гражданских людей, для которых работа в бизнесе – это про эффективность и гибкие инструменты. Для них появление "Дельты" – естественное явление, ведь они ожидали именно такой инструмент. Влияет ли продукт на процессы в армии? Да, влияет. Но не так сам продукт, как философия, которую в него заложили люди. Речь о культуре построения процессов, эффективности, желании постоянно что-то улучшать и ускорять.

Благодаря DELTA, по его словам, еще при планировании операции происходит важный ее этап – деконфликтизация. Она нужна для того, чтобы несколько средств одновременно не выполняли задачи в определенном районе, если это не нужно.

Как DELTA интегрировалась с польской системой

В июле 2024 года Минбороны сообщило об успешной интеграции DELTA с польской системой управления артиллерийским огнем TOPAZ. Эта система используется для управления огнем гаубиц KRAB и минометов RAK, которые стоят на вооружении Вооруженных Сил Украины. Интеграция состоялась во время учений НАТО CWIX24 в польском городе Быдгощ.



Как выглядит DELTA / Фото Минобороны

Во время испытаний система DELTA обеспечивала сбор, обновление и передачу информации, в частности о расположении собственных сил и дружественных подразделений. Эти данные передавались в TOPAZ, способствуя формированию полной картины поля боя и демонстрируя способность DELTA к безопасной передаче ограниченных данных.

В итоге украинская система успешно справилась с задачей и подтвердила совместимость со многими другими системами НАТО. В этом году команда системы Delta успешно протестировала 5 различных стандартов совместимости и прошла все тесты успешно. Горжусь работой команды и высокой оценкой от партнеров. Украина – первая страна, которая сталкивается с роботизированной войной. Технологии помогут повысить эффективность. И Delta – это боевая система, которая уже сейчас увеличивает преимущество над врагом,

– отметила Екатерина Черногоренко.

По словам подполковника ВСУ Елизаветы Бойко, начальницы отдела разработки прикладного ПО и инноваций в сфере информационных технологий Центра инноваций и оборонных технологий Минобороны, украинская команда вызвала значительный интерес среди представителей других стран.

DELTA стала символом технологичности и инноваций, получив высокую оценку за свою работу. Презентации системы проводились для многих национальных делегаций, включая высшее руководство НАТО, в частности генерала Филиппа Лавина и вице-адмирала Джеффри В. Хьюза.

Как пытались взломать DELTA

На вторую годовщину полномасштабного вторжения враг предпринял попытку распространить фейки о взломе системы DELTA. Команда безопасности Минобороны заметила дискредитационную публикацию на сайте одного из украинских медиа – после проверки выяснилось, что сайт издания подвергся хакерской атаке. Фейковую новость удалили.

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Российские хакеры изначально пытались проникнуть в систему, однако "пробить" ее напрямую не удалось, пишет BBC. Тогда они прибегли к фишингу – рассылки поддельных писем, которые должны были обмануть людей с доступом к системе и заставить их ввести свои логины и пароли на фейковых страницах. И эта тактика дала результаты.

Было двое невнимательных, которые перешли по этим ссылкам. Аж двое... Когда они заходили на сайт, они, по сути, сдавали его россиянам,

– цитирует BBC Ярослава Гончара, одного из инициаторов Delta и соучредителя "Аэроразведки".

Один из скомпрометированных аккаунтов удалось оперативно заблокировать, но злоумышленники смогли использовать другой в течение 12 минут. За это время они получили доступ к информации, которую позволял уровень прав этого профиля. Этот инцидент произошел во время осеннего наступления ВСУ на Харьковщине. За 12 минут аккаунт идентифицировали и удалили, вся информация в системе была оперативно изменена, добавил Гончар.

Защита DELTA – это непрерывный процесс. Россия постоянно ищет новые способы проникнуть в систему, украсть информацию, поэтому мы постоянно совершенствуем методы защиты. Например, у нас была ситуация, когда россияне прибегли к массированной кибератаке, и система получила 4 миллиарда запросов за 4 часа. Для сравнения, это в несколько раз больше, чем во время атаки на один из крупных банков. Банк временно вышел из строя. Зато пользователи DELTA даже не заметили этой атаки,

– прокомментировала 24 Каналу Екатерина Черногоренко.

В июле 2024 года боевая система получила сертификат КСЗИ (Комплексной системы защиты информации). Чтобы достичь этого, в Минобороны учли самые прогрессивные практики стран-партнеров, рассказывает Черногоренко.

Комплексная система защиты информации DELTA насчитывает 162 меры безопасности, и благодаря этому DELTA первой из украинских боевых систем успешно прошла проверку информационной безопасности по стандартам НАТО.

Как легализовали DELTA В конце августа 2024 года боевая система DELTA была введена в эксплуатацию для всех подразделений сектора безопасности и обороны Украины. После этого количество пользователей выросло в четыре раза, и сейчас более 90% подразделений Сил обороны используют эту систему.



"Подготовка нормативной базы стала одним из ключевых вызовов для нашей команды. Мы должны были синхронизировать нормативные акты с реальными требованиями современного цифрового поля боя. Согласовать эти акты между различными ведомствами, учесть стандарты НАТО. Благодаря слаженной работе команды разработчиков, юридических специалистов, представителей силовых структур мы смогли оперативно создать необходимые документы, которые позволили беспрепятственно масштабировать DELTA и обеспечить надежную работу системы в условиях активных боевых действий", – рассказала в комментарии 24 Каналу Екатерина Черногоренко.

Есть ли аналоги у врага и на Западе

DELTA началась с простой идеи наносить информацию с БПЛА и камер на карты в зоне ведения боевых действий. Однако объем информации оказался настолько большим, что понадобилась электронная система, напоминает историю системы Черногоренко.

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В 2016 году команда разработчиков DELTA познакомилась с NATO-Ukraine C4 Trust Fund – фондом, который активно помогает Украине с первых дней российской вооруженной агрессии. Именно этот фонд предоставил экспертизу и доступ к интеграционным стандартам НАТО, которые легли в основу архитектуры DELTA, объясняет собеседница.

Изучая опыт стран НАТО, наша команда создала систему, соответствующую всем стандартам боевого управления Альянса. Подобные принципы заложены в различных системах НАТО, в частности в SitaWare. Это пакет программных продуктов, обеспечивающий ситуационную осведомленность и координацию войск. Так же как и DELTA, эта боевая система содержит несколько модулей для управления силами, а также мобильное приложение. В современных боевых системах трудно представить другой подход,

– говорит Черногоренко 24 Каналу.

Однако DELTA имеет значительные преимущества: она начала разрабатываться в 2016 году и способна гибко использовать современные подходы. Нам значительно проще поддерживать, обновлять и развивать нашу боевую систему.



Например, DELTA функционирует в облачной среде, тогда как некоторые партнеры только планируют переход на облако до 2030 – 2035 годов.

У россиян подобных систем просто нет. Однако наш враг быстро учится, разрабатывает системы для работы на тактическом уровне, и потенциально может создать нечто похожее на DELTA.

Что говорят военнослужащие о DELTA

24 Канал пообщался с действующими военнослужащими, которые пользовались DELTA, об опыте работы с системой.

Базовый доступ к DELTA предоставляет возможность просматривать состояние линии боевого соприкосновения и слои спутниковых снимков, говорит один из собеседников. Благодаря им можно видеть состояние разрушений возле фронта.

Отдельно военнослужащий говорит о серьезной проверке логина – это не как на обычных гражданских сайтах. Логины в DELTA, по его словам, раздаются через других пользователей с полным подтверждением принадлежности пользователя к Силам обороны.



Кто угодно не может зарегистрироваться в Delta / скриншот

Есть также двухфакторная аутентификация через дополнительное приложение.

С Delta я работаю с 2023 года. Секьюрность авторизации и продолжительности сессий на месте, все решения по работе с картами для нанесения обстановки развиваются и добавляются – одним словом, ПО свои задачи выполняет, и выполняет хорошо,

– делится другой собеседник.

Но, по его словам, у DELTA есть нюансы. В первую очередь это касается работы с большим количеством слоев и обозначений.

"Работая на chromium-based браузере, надо быть готовым, что оперативная память программой будет съедена, сколько бы ее ни было. Для действительно комфортной работы с большими массивами данных 32 ГБ является минимумом, а то и все 64 ГБ. Все остальные претензии, кроме оптимизации, укладываются в роадмап развития продукта", – говорит военный.

Рассматривается ли возможность продажи DELTA другим странам

Другие страны активно интересуются нашей боевой системой, отметила 24 Каналу Черногоренко: "Ведь это уникальный продукт, сочетающий современные технологии, стандарты НАТО и главное – реальный опыт войны, повлиявший на каждую функцию".

DELTA помогает нам сражаться с врагом, и конечно мы бы хотели капитализировать эту уникальную способность, сформированную и закаленную войной. Сейчас мы изучаем различные варианты сотрудничества с партнерами. Однако еще размышляем, как будет выглядеть эта капитализация. Главное – я уверена, что DELTA может стать одним из важных инструментов безопасности для многих стран,

– говорит Черногоренко.

В чем еще помогла DELTA и сколько вражеской техники уничтожено

"DELTA ежедневно доказывает свою эффективность. Система уже помогла уничтожить стратегическую вражескую технику на сумму более 15 миллиардов долларов. И это только грубые расчеты по состоянию на осень", – отмечает Черногоренко.

Ежемесячно в систему добавляется 1,2 миллиона вражеских целей.

DELTA – это многослойная система, и друзья-военнослужащие часто говорят мне, что благодаря этим слоям они знают все о враге: каждый окоп, каждый блиндаж, каждый объект военной техники, как он движется,

– отметила собеседница 24 Канала.

Более 300 подразделений используют Mission Control, модуль для планирования миссий экипажей БПЛА, благодаря которому ежедневно выполняются 900 миссий, а за все время его существования выполнено более 200,000.

Платформа видеоанализа поля боя Vezha, которую мы интегрировали в экосистему DELTA в прошлом году и которая теперь стала отдельным модулем, позволяет военным ежедневно обрабатывать более 4000 объектов разведки.

Vezha позволяет бойцам общаться голосом в защищенной среде, совместно дешифровать видеоматериалы – и это помогает им действовать оперативно и точно, наносить значительные потери противнику.

ИИ-Платформа AVENGERS, которая автоматически распознает вражескую технику с видеокамер и дронов, уже сейчас помогает выявлять еженедельно тысячи единиц вражеской техники, и мы продолжаем масштабировать это решение.

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Система также значительно экономит время на создание отчетов. Например, за месяц генерирует в среднем 35 тысяч отчетов и экономит примерно 17 тысяч часов, что равно 700 дням, или почти 2 годам работы, добавляет Черногоренко.

Кроме того, DELTA позволяет мгновенно передавать между военными данные о целях в реальном времени. Это значительно повышает эффективность боевой работы – позволяет военным сосредоточиться на выполнении задач, а не на бюрократии и способах передачи этой информации.

"Эта боевая система доказывает, что украинцы могут быть технологическими лидерами даже в самые тяжелые времена", – заключает Екатерина Черногоренко.

