Будет как минимум до Москвы, - Данилов прокомментировал заявления Путина о "санитарной" зоне в Украине

Секретарь СНБО Украины прокомментировал заявления президента страны-агрессора о "демилитаризации Украины". Он подчеркнул, что все пойдет не по плану Путина.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал заявления российского президента Владимира Путина о создании "санитарной зоны". По его словам, такая точно будет, но не в Украине.

Смотрите также Документа об отставке Главнокомандующего ВСУ на сегодня нет, – Данилов

Преступления не будут безнаказанными

Путин 1 февраля выступил перед россиянами и заявил, что одной из целей российской армии в Украине сейчас является подвинуть линию фронта, чтобы наша артиллерия не доставала до вражеских позиций. Он выдвинул идею "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине. В то же время Данилов сказал, что эта линия должна быть как минимум до Москвы.

Поверьте, так обязательно будет. Потому что ответ цивилизованного мира на те преступления, которые совершают те террористы во главе с современным Гитлером, по фамилии Путин – они не будут безнаказанными, они обязательно будут нести за это ответственность,

– отметил секретарь СНБО.

По его словам, "санитарная зона" будет создана совсем не так, как хотел бы Путин. Он подчеркнул, это будет точно территория России.

Данилов озвучил главный риск для Украины